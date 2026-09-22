Ελληνικά

| Εnglish
Powered bysponsor logo
| Οικονομία

Εκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ αν επιδεινωθεί η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο, χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα, είπε από το Δουβλίνο ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας

Το ενδεχόμενο να ληφθούν «επείγοντα μέτρα» για την αντιμετώπιση της «πρωτόγνωρης» ενεργειακής κρίσης, επεσήμανε ο Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, σε δηλώσεις του στο Συμβούλιο Υπουργών Υποδομών και Μεταφορών της ΕΕ που πραγματοποιήθηκε σήμερα στο Δουβλίνο, με βασικό θέμα την ενεργειακή κρίση και την οδική ασφάλεια.

Προσερχόμενος στο Συμβούλιο Υπουργών, ο Απ. Τζιτζικώστας χαρακτήρισε πρωτόγνωρη την τρέχουσα ενεργειακή κρίση και επισήμανε ότι η κατάσταση είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για την παγκόσμια οικονομία και πολύ ρευστή, τόσο στις τιμές του αργού πετρελαίου, όσο και στις τιμές, αλλά και την επάρκεια των αεροπορικών καυσίμων. Προειδοποίησε μάλιστα ότι «αν επιδεινωθεί περαιτέρω η κατάσταση με την ενεργειακή κρίση, θα ζητήσει έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ για να λάβει επείγοντα μέτρα.

«Πρέπει να προστατεύσουμε τα συμφέροντα της Ευρώπης μακροπρόθεσμα, αλλά κυρίως βραχυπρόθεσμα. Τα μακροπρόθεσμα μέτρα περιλαμβάνουν περιορισμό των ενεργειακών εξαρτήσεων, ειδικά στα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα, συνεργασία με εναλλακτικούς και αξιόπιστους εταίρους, αλλά και προώθηση της καινοτομίας. Στροφή στις βιώσιμες μετακινήσεις, επένδυση στο σιδηροδρομικό δίκτυο υψηλών ταχυτήτων, ηλεκτροκίνηση, αύξηση της χρήσης αξιόπιστων δημόσιων συγκοινωνιών, αποτελούν προτεραιότητες. Όμως πρέπει να εξετάσουμε τι σημαίνει ανθεκτικότητα της Ευρώπης σε τέτοιες κρίσεις και πρέπει να το κάνουμε τώρα. Δεν έχουμε χρόνο για χάσιμο. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα μέτρα για την κατάσταση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Εάν μάλιστα η κατάσταση στις μεταφορές επιδεινωθεί, θα ζητήσω έκτακτο Συμβούλιο Υπουργών, ώστε να λάβουμε επείγοντα μέτρα», τόνισε ο Επίτροπος.

 

ΑΠΕ-ΜΠΕ - της Μαρίας Αρώνη

Tags

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα