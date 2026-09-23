Τιμές-φωτιά στα καύσιμα, χωρίς άμεσα μέτρα - Παρεμβάσεις τώρα, ζητούν τα κόμματα

Ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης και της ακρίβειας, με την κυβέρνηση ωστόσο να αποφεύγει επί του παρόντος άμεσες αποφάσεις και να παραπέμπει την τελική αξιολόγηση των δεδομένων στη συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου στις 30 Σεπτεμβρίου. Ο Υπουργός Οικονομικών Μάκης Κεραυνός, μιλώντας χθες στη μεσημβρινή εκπομπή του Αντένα, σχολιάζοντας την άνοδο των τιμών στα καύσιμα και την ενέργεια, ανέφερε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί τις εξελίξεις και επεξεργάζεται πρόσθετα μέτρα στήριξης, χωρίς ωστόσο να δίνει λεπτομέρειες. «Θ...

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