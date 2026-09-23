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| Οικονομία

Στα €3 εκατ. τα κέρδη της KEO το εξάμηνο, μείωση τζίρου κατά 3,1%

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

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Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2026 μειώθηκε κατά €1 εκατ. ή 3,13% και περιορίστηκε στα €32,6 εκατ. από 33,4%.

Μειωμένα καταγράφηκαν το εξάμηνο του 2026 τα κέρδη της εταιρείας ΚΕΟ, λόγω της μείωσης του κύκλου εργασιών της και των μειωμένων κερδών από εργασίες.

Τα κέρδη της εταιρείας μειώθηκαν στα €2,97 εκατ. σε σχέση με κέρδη €3,23 εκατ. το εξάμηνο του 2025.

Ο κύκλος εργασιών του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2026 μειώθηκε κατά €1 εκατ. ή 3,13% και περιορίστηκε στα €32,6 εκατ. από 33,4 εκατ.

Το μεικτό κέρδος του Συγκροτήματος για το πρώτο εξάμηνο του 2026 ανήλθε σε €11,3 εκατ. χωρίς ουσιαστική μεταβολή από πέρσι.

Το περιθώριο μικτού κέρδους, ως ποσοστό επί των πωλήσεων, ανήλθε σε 34,9% το 2026 έναντι 33,9% κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

Κατά το πρώτο εξάμηνο του 2026 το Συγκρότημα παρουσίασε κέρδος από εργασίες €2,5 εκατ. έναντι €2,9 εκατ.  κατά την αντίστοιχη περίοδο του 2025.

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