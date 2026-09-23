Ελεγκτική Υπηρεσία: Περισσεύματα, ελλιπείς έλεγχοι και ανάγκη για αλλαγές στη σίτιση των εθνοφρουρών

Φαινόμενα σπατάλης, απόκλιση από τις καθοριζόμενες διαδικασίες παραλαβής, με συνεπαγόμενο κίνδυνο μη τήρησης των συμβατικών όρων σε σχέση με την ποσότητα και ποιότητα των έτοιμων μερίδων φαγητού που παραδίδονται στην ΕΦ, καθώς και μη εφαρμογή των σχετικών πρωτοκόλλων που θα ενίσχυαν τους ελέγχους υγιεινής των τροφίμων/υλικών που παρέχονται στην ΕΦ, εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έλεγχο που διενήργησε για την διαδικασία σίτισης των οπλιτών.
Σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα, προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, η παροχή συσσιτίου στην ΕΦ ικανοποιεί τις βασικές διατροφικές ανάγκες των οπλιτών και έχει σχεδιαστεί με τρόπο που ναδιασφαλίζει, σε μεγάλο βαθμό, τις αρχές της οικονομίας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. «Ωστόσο, οι επιτόπιοι έλεγχοί μας κατέδειξαν ότι οι σχεδιασμοί που διασφαλίζουν την επίτευξη των πιο πάνω αρχών δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά στην πράξη» προστίθεται. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, από την επεξεργασία των απαντήσεων που λήφθηκαν μέσω ερωτηματολογίου, παρόλο που η γενική αντίληψη σε σχέση με την ικανοποίηση των οπλιτών από το παρεχόμενο συσσίτιο κρίνεται ως μέτρια και άνω, ενισχύεται η διαπίστωση ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ώστε να περιοριστεί η αποφυγή κατανάλωσης του φαγητού που προσφέρει η ΕΦ στους οπλίτες και να βελτιωθεί ο βαθμός ικανοποίησής τους, μέσω της παροχής μεγαλύτερης ποικιλίας και αναβάθμισης της ποιότητας,ιδιαίτερα όσον αφορά στο παρεχόμενο ρόφημα και πρόγευμα.
Η Ελεγκτική Υπηρεσία προβαίνει σε συστάσεις προς το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, για αντιμετώπιση των αδυναμιών που αναδείχθηκαν από την έρευνα.
- Να επιβεβαιωθεί η πραγματική περιεκτικότητα των θρεπτικών συστατικών στα υφιστάμεναφαγητά, με εργαστηριακές χημικές αναλύσεις από διαπιστευμένο εργαστήριο και για κάθεμερίδα φαγητού, να παρέχονται πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή αξία και τιςποσότητες των βασικών θρεπτικών στοιχείων (διατροφική δήλωση), προς συμμόρφωση μετα καθοριζόμενα στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1169/2011.
- ·Το ΓΕΕΦ/ΔΕΜ/ΤΕΤ να αξιοποιήσει τις δυνατότητες του νέου μηχανογραφικού προγράμματοςΣΕΔΙΤΕΦ, το οποίο παρέχει, μεταξύ άλλων, την ευχέρεια αντιπαραβολής, σε πραγματικόχρόνο, των δοσοληψιών των Μονάδων με ΑΟ, ΚΕΕΦ και προμηθεύτριες εταιρείες,προκειμένου να εντοπίζονται έγκαιρα οι παραγγελίες τροφίμων/εφοδίων που δεν συνάδουνμε τον αντίστοιχο μέσο όρο εξοικονομήσεων των υπολοίπων Μονάδων, για περιορισμό τουφαινομένου αλόγιστης σπατάλης τροφίμων τα οποία αποδεδειγμένα παρουσιάζουνσημαντικό ποσοστό υποκατανάλωσης.
- Καθότι το σύνολο των Φυλακίων της ΕΦ σιτίζονται αποκλειστικά με ατομικές μερίδες, ναεξεταστεί το ενδεχόμενο εισαγωγής στους όρους/προδιαγραφές των αντίστοιχωνσυμβάσεων, της δυνατότητας επιλογής μισής ατομικής μερίδας αντί της κανονικής/ολόκληρηςμερίδας που ισχύει σήμερα. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται, αφενός η διαθεσιμότηταμερίδων φαγητού για το σύνολο της εκάστοτε σιτιζόμενης δύναμης του κάθε Φυλακίου καιαφετέρου η εξοικονόμηση παραγγελιών για περιορισμό του φαινομένου αλόγιστης σπατάληςτροφίμων.
- Για σκοπούς πρόληψης της ανάπτυξης παθογόνων μικροοργανισμών / βακτηρίων καιαποτροπής αλλοίωσης της ποιότητας των κατεψυγμένων ατομικών μερίδων φαγητού, λόγωαπόψυξής τους, το ΓΕΕΦ/ΔΕΜ να εφοδιάσει τις επτά ΥΜΣ που τροφοδοτούν απομακρυσμέναΦυλάκια με πιστοποιημένα θερμόμετρα, ώστε να διενεργούν δειγματοληπτικό θερμομετρικόέλεγχο στις μεταφερόμενες ατομικές μερίδες φαγητού, πριν την επανατοποθέτησή τουςστους καταψύκτες των Φυλακίων, τα αποτελέσματα του οποίου να καταγράφονται. Επίσης,στις περιπτώσεις δρομολογίων όπου διαπιστώνονται αποκλίσεις από την ενδεδειγμένηθερμοκρασία, το ΓΕΕΦ να εξετάσει το ενδεχόμενο εφοδιασμού των στρατιωτικών οχημάτωνμε ηλεκτρικά φορητά ψυγεία.