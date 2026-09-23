Ελεγκτική Υπηρεσία: Περισσεύματα, ελλιπείς έλεγχοι και ανάγκη για αλλαγές στη σίτιση των εθνοφρουρών

Φαινόμενα σπατάλης, απόκλιση από τις καθοριζόμενες διαδικασίες παραλαβής, με συνεπαγόμενο κίνδυνο μη τήρησης των συμβατικών όρων σε σχέση με την ποσότητα και ποιότητα των έτοιμων μερίδων φαγητού που παραδίδονται στην ΕΦ, καθώς και μη εφαρμογή των σχετικών πρωτοκόλλων που θα ενίσχυαν τους ελέγχους υγιεινής των τροφίμων/υλικών που παρέχονται στην ΕΦ, εντοπίζει η Ελεγκτική Υπηρεσία σε έλεγχο που διενήργησε για την διαδικασία σίτισης των οπλιτών.









Σύμφωνα με έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας που δόθηκε σήμερα στην δημοσιότητα, προκύπτει το γενικό συμπέρασμα ότι, σε γενικές γραμμές, η παροχή συσσιτίου στην ΕΦ ικανοποιεί τις βασικές διατροφικές ανάγκες των οπλιτών και έχει σχεδιαστεί με τρόπο που ναδιασφαλίζει, σε μεγάλο βαθμό, τις αρχές της οικονομίας, αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας. «Ωστόσο, οι επιτόπιοι έλεγχοί μας κατέδειξαν ότι οι σχεδιασμοί που διασφαλίζουν την επίτευξη των πιο πάνω αρχών δεν εφαρμόζονται ικανοποιητικά στην πράξη» προστίθεται. Όπως σημειώνεται στην έκθεση, από την επεξεργασία των απαντήσεων που λήφθηκαν μέσω ερωτηματολογίου, παρόλο που η γενική αντίληψη σε σχέση με την ικανοποίηση των οπλιτών από το παρεχόμενο συσσίτιο κρίνεται ως μέτρια και άνω, ενισχύεται η διαπίστωση ότι υπάρχουν σημαντικά περιθώρια βελτίωσης, ώστε να περιοριστεί η αποφυγή κατανάλωσης του φαγητού που προσφέρει η ΕΦ στους οπλίτες και να βελτιωθεί ο βαθμός ικανοποίησής τους, μέσω της παροχής μεγαλύτερης ποικιλίας και αναβάθμισης της ποιότητας,ιδιαίτερα όσον αφορά στο παρεχόμενο ρόφημα και πρόγευμα.

Η Ελεγκτική Υπηρεσία προβαίνει σε συστάσεις προς το Υπουργείο Άμυνας και το ΓΕΕΦ, για αντιμετώπιση των αδυναμιών που αναδείχθηκαν από την έρευνα.