Κουκουμάς: «Ευλογία» τα ταμεία προνοίας, καταγγελίες για ενοικίαση εργαζομένων που «συνδέεται με δουλεμπόριο»

Τα ταμεία προνοίας είναι μεγάλη ευλογία για τους εργαζομένους , είπε ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Γιώργος Κουκουμάς, σε δηλώσεις του μετά το πέρας συνεδρίας της Επιτροπής την Τρίτη. Εξάλλου σε σχέση με τη συζήτηση του θέματος που αφορά παραβιάσεις της νομοθεσίας για εργασία μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης, ο κ. Κουκουμάς είπε πως άκουσαν καταγγελίες όσον αφορά ενοικίαση εργαζομένων που "συνδέεται και με δουλεμπόριο και εμπορία προσώπων".

Όπως είπε ο κ. Κουκουμάς, σήμερα στην Επιτροπή Εργασίας συζήτησαν το νομοσχέδιο περί της ίδρυσης των δραστηριοτήτων και της εποπτείας των ιδρυμάτων επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών, τροποποιητικό νόμο, ο οποίος έχει να κάνει και με εναρμόνιση, με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, αλλά και με άλλες εθνικές νομοθεσίες.

«Ζητήσαμε από την Κυβέρνηση να δώσει εξηγήσεις, γιατί υπήρξε αυτή η καθυστέρηση σε σημείο που είχαμε αιτιολογημένη γνώμη από την Κομισιόν για την καθυστέρηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, αλλά έθεσαν και ζητήματα που έχουν να κάνουν με ρυθμίσεις που εισήχθησαν σε σχέση με την επενδυτική πολιτική των ταμείων προνοίας. Θα συνεχίσουμε τη συζήτησή μας γιατί πρέπει να διασφαλίσουμε ότι καμία πρόνοια δεν θα διακινδυνεύει τα χρήματα των ταμείων προνοίας, τα οποία είναι ιερά, είναι τα χρήματα των εργαζομένων», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι με την ευκαιρία της σημερινής συζήτησης, η οποία συμπίπτει με μία περίοδο κατά την οποία συζητείται η συνταξιοδοτική μεταρρύθμιση και ο δεύτερος πυλώνας ασφάλισης που είναι τα ταμεία προνοίας «αξίζει να επαναλάβουμε ότι τα ταμεία προνοίας είναι μεγάλη ευλογία για τους εργαζομένους, είναι αποκούμπι για τους εργαζομένους και είναι αναγκαιότητα για να ενισχύουν το εισόδημα των συνταξιούχων, πόσο δε μάλλον που ζούμε σε μία χώρα που έχει το μεγαλύτερο ποσοστό πανευρωπαϊκά σε συνταξιούχους που εργάζονται μετά τη σύνταξη, επειδή δεν τους αρκεί η σύνταξη για να ζήσουν, όπως επίσης γιατί στην Κύπρο η σύνταξη αναπληρώνει το εισόδημα που είχε ο εργαζόμενος πριν βγει σε σύνταξη κατά 40%, ενώ στην υπόλοιπη Ευρώπη οι συντάξεις αναπληρώνουν το εισόδημα κατά 70%».

«Για αυτό είναι εξαιρετική η σημασία των ταμείων προνοίας, πόσο δε μάλλον που και στην πρόσφατη την έκθεσή της η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπογράμμισε ότι ο δεύτερος πυλώνας, τα ταμεία προνοίας ουσιαστικά στην Κύπρο είναι υπανάπτυκτα, είναι έντονα κατακερματισμένα και εμείς λέμε ότι σήμερα που μόνο το 27% των εργαζομένων της Κύπρου απολαμβάνει ταμείο προνοίας, θα πρέπει με έναν οδικό χάρτη μέσα από τις συλλογικές συμβάσεις να επεκταθούν για να καλύψουν όλους τους εργαζομένους της χώρας και δεν είναι δυνατό να μην μπορεί να κάνει και η Κύπρος αυτό που έκαναν άλλες χώρες, όπως για παράδειγμα η Ολλανδία, η Σουηδία, η Φινλανδία, η Δανία, με σχεδόν καθολική κάλυψη από τα ταμεία προνοίας, κάτι που έχει τεράστια οφέλη και για τους εργαζομένους, αλλά και για την οικονομία των χωρών», συμπλήρωσε.

Είναι κατανοητό, είπε ο κ. Κουκουμάς, ότι οι εργοδοτικοί σύνδεσμοι απορρίπτουν την ιδέα της επέκτασης των ταμείων προνοίας. «Δεν πέφτει κανένας από τα σύννεφα, αλλά από την Κυβέρνηση θέλουμε αργά ή γρήγορα να πάρει θέση γιατί δεν μπορεί να κάνει τον Πόντιο Πιλάτο», σημείωσε.

Καταγγελίες για ενοικίαση εργαζομένων που "συνδέεται με δουλεμπόριο"

Όσον αφορά το δεύτερο θέμα που συζήτησαν στην Επιτροπή, ο κ. Κουκουμάς είπε ότι με πρωτοβουλία του ΑΚΕΛ ενεγράφη στην Επιτροπή Εργασίας και συζητήθηκε σήμερα το ζήτημα των παραβιάσεων της νομοθεσίας για εργασία μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης.

«Είναι ουσιαστικά η πρακτική της ενοικίασης εργαζομένων. Αυτή η πρωτοβουλία, αυτή η συζήτηση γίνεται έπειτα από καταγγελίες όλων των συνδικαλιστικών οργανώσεων για εκτεταμένη χρήση της πρακτικής της ενοικίασης εργαζομένων ακόμα και σε τομείς που ρητά απαγορεύει η νομοθεσία, όπως είναι οι κατασκευές και ο τουρισμός, η οποία είναι μία πρακτική που ουσιαστικά διαλύει περαιτέρω τις εργασιακές σχέσεις στον τόπο μας, καταστρατηγεί και τις συλλογικές συμβάσεις, δημιουργεί εργαζομένους δυο ταχυτήτων και βεβαίως επιδεινώνει και άλλα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την απασχόληση αλλοδαπών εργαζομένων στον τόπο μας», συμπλήρωσε.

Και σύμφωνα, είπε ο κ. Κουκουμάς, και με τις καταγγελίες που έχουν ακούσει σήμερα, πολλές φορές αυτή η πρακτική της ενοικίασης εργαζομένων "συνδέεται και με δουλεμπόριο και εμπορία προσώπων".

«Πρόκειται για φαινόμενα όπως μας μετέφεραν οι συνδικαλιστικές οργανώσεις με κάποιους βαφτισμένους εργοδότες, οι οποίοι με λεωφορεία ή βανάκια μεταφέρουν εργαζομένους και τους αφήνουν σε χώρους εργασίας, εργοτάξια ή και αλλού για να εργάζονται με εξευτελιστικούς όρους εργασίας και εξευτελιστικές απολαβές», πρόσθεσε.

Σημείωσε ότι «υπήρξε αναγνώριση από το κράτος, από το αρμόδιο τμήμα του Υπουργείου Εργασίας ότι υπάρχει αυτό το φαινόμενο, υπάρχουν κρούσματα ενοικίασης εργαζομένων στον τόπο μας, ότι εντοπίστηκαν περιπτώσεις και αναμένουμε να δοθούν απαντήσεις και στοιχεία από το Υπουργείο Εργασίας για το πού κατέληξαν αυτές οι περιπτώσεις, αν υπήρξαν κυρώσεις, αν υπήρξαν ποινές, αν άνοιξαν ποινικές υποθέσεις».

«Περιμένουμε επίσης από την Κυβέρνηση να δώσει απάντηση γιατί ένα σχετικό νομοσχέδιο που αφορά την οικοδομική βιομηχανία, το νομοσχέδιο που έχει να κάνει με την ευθύνη του κυρίως εργολάβου, γιατί δεν έχει προχωρήσει για να φτάσει στη Βουλή για να κλείσει και άλλα νομικά παράθυρα που υπάρχουν σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε κάθε περίπτωση εμείς θα επανέλθουμε, διότι πρόκειται για μία πρακτική κατάφορα αντεργατική και παράνομη επίσης», πρόσθεσε.

Ο Βουλευτής του ΔΗΣΥ, Ανδρέας Κωνσταντίνου, σε δηλώσεις του είπε ότι είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο το οποίο προκύπτει μέσα από καταγγελίες για παραβίαση της νομοθεσίας που διέπει την εργασία μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης.

«Το πρώτο αφορά την ανάγκη κατά τη διενέργεια των επιθεωρήσεων να διαχωρίζεται και να εντοπίζεται η μίσθωση υπηρεσιών από την παραχώρηση εργαζομένων μέσω επιχειρήσεων προσωρινής απασχόλησης . Το δεύτερο αφορά το κατά πόσον υπάρχουν επιχειρήσεις που λειτουργούν κατά παράβαση της υφιστάμενης νομοθεσίας και εφόσον υπάρχουν ποια είναι η έκταση του φαινομένου. Αναμένουμε από τις αρμόδιες κρατικές αρχές να εντοπίσουν με ακρίβεια που βρίσκεται το πρόβλημα και να προχωρήσουν στους απαραίτητους ελέγχους ώστε να αποτραπούν φαινόμενα παραβίασης της νομοθεσίας», σημείωσε.

«Εάν μέσα από αυτή τη διαδικασία διαπιστωθεί ότι υπάρχουν κενά στην υφιστάμενη νομοθεσία είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε τις απαραίτητες νομοθετικές ρυθμίσεις ώστε το πλαίσιο να είναι ξεκάθαρο και να εφαρμόζεται αποτελεσματικά , ώστε να αποτρέψουμε το φαινόμενο του σύγχρονου δουλεμπορίου», κατέληξε.

(ΚΥΠΕ/ΔΝ/ΜΚ)