Αλλαγές στο ΔΣ της Τράπεζας Κύπρου

Αλλάζει η σύνθεση του διοικητικού συμβούλιου της Τράπεζας Κύπρου, με νέα ονόματα να τίθενται ενώπιον των μετόχων για εκλογή στο ΔΣ.

Σύμφωνα με την πρόκληση της ετήσιας γενικής συνέλευσης της τράπεζας που θα διεξαχθεί στις 16 Μαΐου, οι μέτοχοι θα κληθούν να διορίσουν ως Διοικητικούς Συμβούλους, τον Ανδρέα Κρητιώτη και τον Γιώργο Συρίχα.

Ανδρέας Κρητιώτης

Ο Δρ. Κρητιώτης έχει εκτεταμένη πείρα ως Μη Εκτελεστικός Διευθυντής στον τραπεζικό τομέα και διαθέτει εκτελεστική πείρα σε ηγετικές θέσεις σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένου του ασφαλιστικού τομέα. Ο Δρ. Κρητιώτης υπηρέτησε ως Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ancoria Bank Ltd από το 2019 έως το 2023 και ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Alpha Bank (Cyprus) Ltd από το 2010 έως το 2019.

Κατείχε επίσης τις θέσεις του Διευθύνοντος Συμβούλου και Πρώτου Εκτελεστικού Διευθυντή της Universal Life Insurance Public Co Ltd από το 2012 έως το 2018 και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Cyprus International Institute of Management. Η πιο πρόσφατη μη εκτελεστική του θέση ήταν αυτή του Προέδρου του ΔΣ στην Payabl CY Ltd, ένα ίδρυμα πληρωμών

Η σταδιοδρομία του περιλαμβάνει την ανάληψη της θέσης του Γενικού Διευθυντή της EuroLife Ltd από το 1996 έως το 2007, την ίδρυση της Cerithium Ltd, ανεξάρτητης συμβουλευτικής εταιρείας που παρείχε συμβουλές στρατηγικής σε ιδιωτικές εταιρείες, και την υπηρεσία του στην θέση του Αντιπροέδρου Επιχειρήσεων και Ανάπτυξης στο Ινστιτούτο Κύπρου.

Ο Δρ. Κρητιώτης διαθέτει Διδακτορικό (PhD) και Μεταπτυχιακό τίτλο (MSc) στην Χημική Μηχανική από το Massachusetts Institute of Technology (MIT), όπου ολοκλήρωσε επίσης πρόγραμμα στην Πληροφορική, και πτυχίο (BSc) στην Χημική Μηχανική από το Imperial College του Λονδίνου.

Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο Δρ. Κρητιώτης επιδεικνύει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας και θα φέρει ανεξάρτητες προκλήσεις και προβληματισμούς στο Συμβούλιο. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά ανεπιφύλακτα τον διορισμό του Δρ. Κρητιώτη.

Γιώργος Συρίχας

Ο Δρ. Συρίχας είναι κορυφαίος οικονομολόγος, που έχει βαθιά ακαδημαϊκή γνώση και εμπειρία στα μακροοικονομικά και τραπεζικά θέματα με καριέρα σε διάφορους σημαντικούς ρόλους στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, εκτενή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Κύπρου και σημαντική ερευνητική εργασία στον τομέα της Εφαρμοσμένης Οικονομικής Πολιτικής.

Ο Δρ. Συρίχας κατείχε σημαντικές θέσεις ευθύνης στην Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, συμπεριλαμβανομένων των θέσεων του Ανώτερου Διευθυντή Οικονομικής και Νομισματικής Ανάλυσης και Έρευνας από το 2008 έως το 2013, και του Διευθυντή Οικονομικής Ανάλυσης και Έρευνας από το 2006 έως το 2008.

Επίσης, κατείχε τις θέσεις του Εκτελεστικού Διευθυντή και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου και της Κυπριακής Αρχής Εξυγίανσης από το 2013 έως το 2018.

Υπηρετεί ως Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Οικονομίας και Ανταγωνιστικότητας της Κύπρου από το 2024, και ως Μη Εκτελεστικός Διευθυντής και Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Κινδύνων του Διοικητικού Συμβουλίου στην Agri Europe Banking Group από το 2023, όπου επίσης κατείχε τις θέσεις του Διευθυντή Διεύθυνσης Διαχείρισης Κινδύνων (Chief Risk Officer) και του Μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου. Επίσης, διατηρεί τη θέση του Οικονομικού Συμβούλου στο Κέντρο Οικονομικής Έρευνας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Ο Δρ. Συρίχας κατέχει διδακτορικό (PhD) και μεταπτυχιακό (MA) τίτλο στα Οικονομικά από το Πανεπιστήμιο του Essex, και πτυχίο (BSc) στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Το Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι ο Δρ. Συρίχας επιδεικνύει τα ουσιώδη χαρακτηριστικά της ανεξαρτησίας και θα φέρει ανεξάρτητες προκλήσεις και προβληματισμούς στο Συμβούλιο. Επομένως, το Διοικητικό Συμβούλιο συνιστά ανεπιφύλακτα τον διορισμό του Δρ. Συρίχας

Ειρήνη Ψάλτη

Παράλληλα, οι μέτοχοι θα κληθούν να διορίσουν ως Διοικητική Σύμβουλο την Ειρήνη Ψάλτη.

Η κα Ψάλτη προτάθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο για διορισμό, κατά τη συνεδρία του στις 7 Αυγούστου 2024, ως νέο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο διορισμός τελούσε υπό την έγκριση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η οποία ελήφθη στις 25 Μαρτίου 2025. Κατόπιν αξιολόγησης, το Διοικητικό Συμβούλιο κατέληξε ότι η κα Ψάλτη θα έχει πολύτιμη συνεισφορά στην τράπεζα. Η τράπεζα ανακοίνωσε το διορισμό της Ειρήνης Ψάλτη στο ΔΣ από τις 5 Μαΐου.

Η κα Ψάλτη είναι μια καταξιωμένη επαγγελματίας στον χώρο παροχής ελεγκτικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών με τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην παροχή υπηρεσιών διασφάλισης στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών σε διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου, της Ελλάδας, του Ηνωμένου Βασιλείου και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Είναι πιστοποιημένη Λογιστής με το Σώμα Πιστοποιημένων Λογιστών (Αγγλίας και Ουαλίας) (ACCA) και FCCA. Σε προηγούμενες θέσεις της προσέφερε τις υπηρεσίες της, μεταξύ άλλων, ως Επικεφαλής για θέματα Εταιρικής Πληροφόρησης (CRS) της PwC Ελλάδας από τον Απρίλιο του 2022 μέχρι τις 2 Μαΐου 2025 και πιο πριν ως Associate Partner στην EY Αγγλία.

Επίσης, οι μέτοχοι θα ψηφίσουν για την επανεκλογή των ακόλουθων διοικητικών συμβούλων με ξεχωριστά ψηφίσματα:

-Ευστράτιος – Γεώργιος (Τάκης) Αράπογλου

-Lyn Grobler

-Πανίκος Νικολάου

-Ελίζα Λειβαδιώτου

-Monique Hemerijck

-Adrian Lewis

-Christian Hansmeyer

William Stuart Birrell