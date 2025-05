Ενδυνάμωση της Διοίκησης της Alpha Bank με στρατηγικές προσθήκες

Στο πλαίσιο της διαρκούς ενίσχυσης της διοικητικής της ομάδας και με στόχο την αποτελεσματικότερη υλοποίηση του στρατηγικού της σχεδιασμού, η Alpha Bank Κύπρου ανακοινώνει την ένταξη τριών καταξιωμένων Στελεχών στο ανώτατο επίπεδο διοίκησής της. Συγκεκριμένα, η κα Πόπη Χατζηιωάννου Δημητρίου αναλαμβάνει τη θέση της Chief Retail Banking Officer, ο κ. Γιώργος Σιαμμούτης τη θέση του Chief Risk Officer και ο κ. Γιώργος Χαραλάμπους τη θέση του Chief International Banking Officer.

Η κα Πόπη Χατζηιωάννου Δημητρίου είναι Εγκεκριμένη Λογιστής από το Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW), με περισσότερα από 30 χρόνια εμπειρίας στον τραπεζικό τομέα. Έχει υπηρετήσει σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις, τόσο στην Alpha Bank Κύπρου, όσο και στην Eurobank Cyprus, με εκτενή εμπειρία στους τομείς διαχείρισης διαθεσίμων, λιανικής τραπεζικής και affluent banking. Η βαθιά της γνώση για την τραπεζική αγορά, η ικανότητα διοίκησης πολυμελών ομάδων και η εμπειρία της στον σχεδιασμό και την υλοποίηση πελατοκεντρικών μοντέλων εξυπηρέτησης, αναμένεται να συμβάλουν ουσιαστικά στην περαιτέρω ανάπτυξη της Alpha Bank Κύπρου. Από τη θέση της Chief Retail Banking Officer, θα ηγηθεί της στρατηγικής του Τομέα Λιανικής Τραπεζικής, ενισχύοντας τη φυσική και ψηφιακή παρουσία της Τράπεζας, με στόχο την παροχή εξατομικευμένων, σύγχρονων και αποτελεσματικών λύσεων προς τους Πελάτες.

Ο κ. Γιώργος Σιαμμούτης διαθέτει εκτενή εμπειρία στον τομέα της χρηματοοικονομικής επιχειρήσεων (corporate finance), με παράλληλη εξειδίκευση στον τραπεζικό τομέα, σε θέματα διακυβέρνησης, διαχείρισης κινδύνων και συμμόρφωσης με το εποπτικό και κανονιστικό πλαίσιο. Είναι κάτοχος επαγγελματικού τίτλου (Fellow Chartered Accountant – ICAEW) με επαγγελματική εμπειρία πέραν των 20 ετών ενώ έχει αναλάβει ηγετικές θέσεις στην PwC και στην Alpha Bank Κύπρου, όπου εξειδικεύτηκε σε ζητήματα όπως αποτιμήσεις και αξιολόγηση της ποιότητας δανειακών χαρτοφυλακίων, ασκήσεις προσομοίωσης ακραίων καταστάσεων και απομειώσεις δανειακού χαρτοφυλακίου, ανάλυση και αναφορά δεδομένων κινδύνου, και ανάπτυξη μεθοδολογιών κινδύνου. Η διπλή του πορεία στον τραπεζικό τομέα και στην παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, του προσδίδει τη δυνατότητα να γεφυρώνει τις ανάγκες εποπτικής και κανονιστικής συμμόρφωσης με την επιχειρησιακή στρατηγική. Στη θέση του Chief Risk Officer, θα έχει την ευθύνη για τη διαμόρφωση και παρακολούθηση της στρατηγικής διαχείρισης κινδύνων της Τράπεζας, συμβάλλοντας στη θωράκιση της λειτουργίας της και στην ενίσχυση του πλαισίου εταιρικής διακυβέρνησης.

Ο κ. Γιώργος Χαραλάμπους εντάσσεται στη Διοικητική Ομάδα της Alpha Bank Κύπρου, στη θέση του Chief International Banking Officer. Με εκτενή εμπειρία στην επιχειρηματική και διεθνή τραπεζική, καθώς και στη διαχείριση καθυστερήσεων και μη εξυπηρετούμενων χορηγήσεων, ο κ. Χαραλάμπους έχει διατελέσει σε ηγετικές θέσεις σε Κύπρο και εξωτερικό, μεταξύ άλλων στην PwC, στη Λαϊκή Τράπεζα, στην Russian Industrial Bank και την Ελληνική Τράπεζα. Έχει επιδείξει διαχρονικά ισχυρή στρατηγική σκέψη και ηγετικές ικανότητες, ενώ, η συνεισφορά του σε θέματα αναδιάρθρωσης χαρτοφυλακίων και διεθνούς ανάπτυξης, αναμένεται να ενισχύσει περαιτέρω τον εξωστρεφή προσανατολισμό της Τράπεζας.

Η ένταξη των τριών Στελεχών σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την ενίσχυση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και της εξωστρεφούς πορείας της Τράπεζας, με γνώμονα τη διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη στήριξη της κυπριακής οικονομίας.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank Κύπρου, κ. Μίλτος Μιχαηλάς, δήλωσε: «Με χαρά καλωσορίζουμε την Πόπη Χατζηιωάννου Δημητρίου, τον Γιώργο Σιαμμούτη και τον Γιώργο Χαραλάμπους στη Διοικητική μας ομάδα. Η πολύτιμη εμπειρία τους, η στρατηγική τους σκέψη και η βαθιά γνώση του τραπεζικού τομέα ενισχύουν σημαντικά τις δυνατότητές μας για παροχή ποιοτικών υπηρεσιών προς τους Πελάτες μας και αποτελεσματική υλοποίηση του στρατηγικού μας σχεδίου. Μαζί, συνεχίζουμε δυναμικά, με σταθερότητα και κοινό όραμα, να χτίζουμε την Τράπεζα του αύριο».