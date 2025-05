Εξέρχεται από τους δείκτες ΧΑΚ η μετοχή Ελληνικής

Τέσσερις μετοχές, εξέρχονται από το γενικό δείκτη του ΧΑΚ, όπως ανακοινώθηκε την Δευτέρα από το χρηματιστήριο.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή των Δεικτών ΧΑΚ, κατά τη συνεδρία της που έγινε τη Δευτέρα, 26 Μαΐου 2025 ενέκρινε αλλαγές στη σύνθεση των δεικτών, ως αποτέλεσμα της τακτικής εξαμηνιαίας αναθεώρησης της σύνθεσής τους για το διάστημα Νοέμβριος 2024 – Απρίλιος 2025.

Από τη σύνθεση του γενικού δείκτη του ΧΑΚ, αποχωρούν η Ελληνική Τράπεζα, η Woolworth, η ALKIS H. HADJIKYRIACOS (FROU-FROU BISCUITS) PUBLIC LTD και η Ermes Department Stores.

Πέραν του γενικού δείκτη, η μετοχή της Ελληνικής εξέρχεται και από τον δείκτη κύριας αγοράς του ΧΑΚ.

Παράλληλα, από το δείκτη εναλλακτικής αγοράς, αποχωρούν τέσσερις μετοχές, η Woolworth, Ermes, CPI Holdings και CTC.

Η CPI Holdings αποχωρεί επίσης από το δείκτη επενδυτικών εταιρειών.

Διαφοροποιήσεις και στο δείκτη FTSE/CySE20

Το ΧΑΚ ανακοίνωσε επίσης την Δευτέρα διαφοροποιήσεις και στη σύνθεση του δείκτη FTSE/CySE20.

Από τον δείκτη εξέρχονται οι μετοχές της Ελληνικής Τράπεζας, της Woolworth και της FBI ενώ εισέρχονται η Κόσμος Ασφαλιστική, η Ellinas Finance και η Μιτσίδης.

Το ΧΑΚ ενέκρινε ακόμη την προσθήκη των μετοχών των εταιρειών G.A.P. VASSILOPOULOS PUBLIC LTD και C.O. CYPRUS OPPORTUNITY ENERGY PUBLIC COMPANY LTD στη σύνθεση του δείκτη Ν.Ε.Α. ΧΑΚ.

Όλες οι αλλαγές θα τεθούν σε ισχύ από τη Δευτέρα, 23 Ιουνίου 2025.