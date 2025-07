Τζίρος €2,5 εκατ. την Παρασκευή και εβδομαδιαία κέρδη 1,59% για το ΧΑΚ

Με τζίρο που ξεπερνά τα €2,5 εκ., κυρίως λόγω των συναλλαγών στις μετοχές της Τράπεζας Κύπρου και εβδομαδιαία κέρδη 1,59% έκλεισε το ΧΑΚ την Παρασκευή.

Ο Γενικός Δείκτης παρουσίασε κέρδη σε ποσοστό 1,01%, κλείνοντας στις 263,78 μονάδες.

Άνοδο 1,02% παρουσίασε ο Δείκτης FTSE/CySE 20, κλείνοντας στις 159,84 μονάδες. Ο ημερήσιος τζίρος διαμορφώθηκε σε €2.505.645,56.

Άνοδο παρουσίασαν όλοι οι δείκτες της χρηματιστηριακής αγοράς. Η Κύρια και Εναλλακτική Αγορά σημείωσαν άνοδο σε ποσοστό 0,96% και 0,74% αντίστοιχα και τα Ξενοδοχεία και οι Επενδυτικές Εταιρείες σε ποσοστό 3,51% και 0,27% αντίστοιχα.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €2.344.025,94 (άνοδος 2,46%– τιμή κλεισίματος €6,66), οι τίτλοι της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €38.601,94 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,13), της Δήμητρα Επενδυτική με €32.764,51 (άνοδος 0,30% - τιμή κλεισίματος €1,695), της Logicom με €28.108,90 (άνοδος 0,50% – τιμή κλεισίματος €4,06) και της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με €21.789,20 (άνοδος 2,94% - τιμή κλεισίματος €4,20).

Από τις μετοχές, που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 9 κινήθηκαν ανοδικά, 7 καθοδικά και 4 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 294.

Εξάλλου, το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου, κατά την πρόσφατη αξιολόγηση στην οποία έχει προβεί για την περίοδο μεταξύ Ιανουαρίου και Ιουνίου 2025, αναφορικά με τη συμμόρφωση των εισηγμένων εταιρειών στη Ρυθμιζόμενη Αγορά, για τήρηση της ελάχιστης χρηματιστηριακής αξίας [προϋπόθεση εισαγωγής και συνεχής υποχρέωση, Παράγραφοι 3.2.1(α) και 3.3.1(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί)], ανακοίνωσε ότι οι μετοχές των πιο κάτω εταιρειών θα διαπραγματεύονται χωρίς σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών από τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025, με βάση τις πρόνοιες της Παραγράφου 2.2.7 της ΚΔΠ 379/2014 (ως έχει τροποποιηθεί) εφόσον ο λόγος παρουσίασης της σήμανσης έχει εκλείψει, μετά και τη συμμόρφωση τους με την πιο πάνω ειδική προϋπόθεση εισαγωγής/ συνεχή υποχρέωση: LCP Holdings and Investments Public Ltd, NET Info Plc, Αίαντας Επενδυτική Δημόσια Λτδ και Top Kinisis Travel Public Ltd.

Επίσης, ανακοίνωσε ότι οι μετοχές των πιο κάτω εταιρειών θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών στην Αγορά τους [πρόνοια 2.2.6(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε)], λόγω μη συμμόρφωσης τους με την πιο πάνω ειδική προϋπόθεση εισαγωγής/ συνεχή υποχρέωση (μη τήρηση χρηματιστηριακής αξίας): CLR Investment Fund Public Ltd, Φιλοκτηματική Δημόσια Λτδ, Rolandos Enterprises Public Ltd, Unigrowth Investments Public Ltd, Display Art Plc, Chris Joannou Public Ltd, Ισχύς Επενδυτική Δημόσια Λτδ, Harvest Capital Management Public Ltd, Regallia Holdings & Investments Public Ltd και CPI Holdings Public Ltd.

Το ΧΑΚ ανακοίνωσε, ακόμα, ότι οι μετοχές της εταιρείας Actibond Growth Fund Public Company Ltd θα παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) στους πίνακες διαπραγμάτευσης και στα δελτία τιμών στην Αγορά τους [πρόνοια 2.2.6(α) της ΚΔΠ 379/2014 (ως τροποποιήθηκε)] από τη Δευτέρα, 28 Ιουλίου 2025, λόγω μη συμμόρφωσης τους με την πιο πάνω ειδική προϋπόθεση εισαγωγής/ συνεχή υποχρέωση (μη τήρηση χρηματιστηριακής αξίας).

Τέλος, το ΧΑΚ ανακοίνωσε ότι οι μετοχές των ακόλουθων εταιρειών για τις οποίες δεν έχει πραγματοποιηθεί συναλλαγή κατά τους υπό εξέταση έξι μήνες λόγω χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας, θα συνεχίσουν να παρουσιάζονται με σήμανση (Σ) εφόσον δε μπορεί να υπολογιστεί η μέση χρηματιστηριακή αξία λόγω έλλειψης συναλλακτικής δραστηριότητας:Καρυές Επενδυτική Δημόσια Εταιρεία Λτδ και Unifast Finance & Investments Public Company Ltd.

Το Συμβούλιο του ΧΑΚ θα αφαιρέσει τη σήμανση (Σ) από τις μετοχές των πιο πάνω εταιρειών, όταν διαπιστωθεί ότι οι λόγοι που οδήγησαν στην παρουσίαση της σήμανσης έχουν εκλείψει.

Πηγή: ΚΥΠΕ