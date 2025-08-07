Κατά 14% μείωσε την πρόβλεψη για ετήσια καθαρά κέρδη η Toyota λόγω δασμών Τραμπ

Κατά 14% μείωσε την πρόβλεψη της για τα ετήσια καθαρά κέρδη της η ιαπωνική αυτοκινητοβιομηχανία Toyota, λόγω των αμερικανικών δασμών.

Η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο με βάση τις πωλήσεις οχημάτων αναμένει πλέον καθαρά κέρδη 2,66 τρισεκατομμυρίων γιεν (18,06 δισεκατομμύρια δολάρια), μειωμένα από τα 3,1 τρισεκατομμύρια γιεν που ανέμενε αρχικά.

«Λόγω του αντίκτυπου των αμερικανικών δασμών και άλλων παραγόντων, τα πραγματικά αποτελέσματα έδειξαν μειωμένα λειτουργικά έσοδα και η πρόβλεψη έχει αναθεωρηθεί προς τα κάτω», αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της.

Οι μετοχές της υποχώρησαν έως και 2,4% στις απογευματινές συναλλαγές του Τόκιο πριν ανακάμψουν από τα χαμηλά.

Η Κυβέρνηση Τραμπ επέβαλε τον Απρίλιο δασμό 25% στα ιαπωνικά αυτοκίνητα που εισάγονται στις ΗΠΑ, προκαλώντας ένα ισχυρό πλήγμα στην Ιαπωνία και τον κρίσιμο αυτοκινητοβιομηχανικό της τομέα.

Παρόλο που το Τόκιο και η Ουάσιγκτον ανακοίνωσαν εμπορική συμφωνία τον Ιούλιο, μειώνοντας αυτόν τον συντελεστή στο 15% και παρέχοντας ένα βαθμό ανακούφισης για τον κλάδο, δεν είναι ακόμη σαφές πότε θα τεθεί σε ισχύ η συμφωνία.

Υπάρχει επίσης σύγχυση σχετικά με το εάν ο δασμός στα αυτοκίνητα - καθώς και άλλοι «ανταποδοτικοί» δασμοί - θα περιοριστούν στο 15% ή εάν αυτοί θα προστεθούν σε εκείνους που ίσχυαν πριν από την εμπορική επίθεση του Τραμπ.

Η αυτοκινητοβιομηχανία είχε προηγουμένως δασμό 2,5%, που σημαίνει ότι ο φόρος ανέρχεται σήμερα στο 27,5%.

Τα έσοδα της Toyota το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 3,5%, αλλά τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 36,9%.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση την Τετάρτη της Honda ότι τα καθαρά κέρδη της μειώθηκαν κατά 50% στο πρώτο τρίμηνο λόγω των αμερικανικών δασμών, αν και αναβάθμισε την ετήσια πρόβλεψη κερδών της λόγω της συμφωνίας με την Ουάσιγκτον.

Στους πρώτους τρεις μήνες του οικονομικού έτους, το οποίο άρχισε τον Απρίλιο, τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν στα 196,67 δισεκατομμύρια γιεν (1,3 δισεκατομμύρια δολάρια), σημειώνοντας μείωση 50,2% σε ετήσια βάση, ανακοίνωσε η Honda. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,2%, στα 5,34 τρισεκατομμύρια γιεν.

Η Honda, η δεύτερη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ιαπωνίας μετά την Toyota, κατάφερε να αντέξει την πίεση καλύτερα από τους Ιάπωνες ανταγωνιστές της.

Περισσότερο από το 60% των οχημάτων που πωλεί στις ΗΠΑ κατασκευάζονται εκεί, ποσοστό που είναι το υψηλότερο από όλες τις μεγάλες ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες, σύμφωνα με τον αναλυτή αυτοκινήτων της Bloomberg Intelligence, Tatsuo Yoshida.

Η ιαπωνική Nissan, που αντιμετωπίζει δυσκολίες και της οποίας η συγχώνευση με την Honda κατέρρευσε φέτος, μειώνει θέσεις εργασίας και κλείνει εργοστάσια, ενώ κατέγραψε τον Ιούλιο καθαρή ζημία 116 δισεκατομμυρίων γιεν (784 εκατομμύρια δολάρια).

Η γερμανική αυτοκινητοβιομηχανία BMW διατήρησε τους στόχους της για το 2025 τον περασμένο μήνα, παρά την μείωση των τριμηνιαίων κερδών της κατά ένα τρίτο λόγω, εν μέρει των αμερικανικών δασμών, επιμένοντας ότι θα μπορούσε να ξεπεράσει τις δυσκολίες λόγω της μεγάλης δραστηριοποίησής της στις ΗΠΑ.

Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τους εγχώριους ανταγωνιστές της, Volkswagen και Mercedes-Benz, οι οποίοι μείωσαν τις προβλέψεις τους καθώς αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις των σκληρών εμπορικών πολιτικών του Trump.

Στο μεταξύ, η Ford προέβλεψε μείωση κερδών για όλο το έτος κατά 2 δισ. δολάρια, λόγω των δασμών.

