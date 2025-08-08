Δεν τα βρίσκουν ΕΤΥΚ και τράπεζες για σύμβαση

Η συμφωνία μεταξύ της ΕΤΥΚ και του Συνδέσμου Τραπεζών, δεν κατέστη δυνατή, με την συντεχνία των τραπεζοϋπαλλήλων να αναζητά λύση πάνω σε άλλη βάση και διαδικασία.

Αυτό αναφέρεται σε εγκύκλιο της ΕΤΥΚ.

«Οι διαπραγματεύσεις άρχισαν εδώ και ένα χρόνο και πριν λίγους μήνες μας δημιουργήθηκε η εικόνα ότι η κατάληξη σε συμφωνία ήταν ήδη γεγονός», αναφέρει η ΕΤΥΚ.

«Δυστυχώς, όμως λόγω κακής επικοινωνίας (ουσιαστικά οι Τράπεζες υπαναχώρησαν), η κατάληξη σε συμφωνία δεν έγινε εφικτή γι’ αυτό σήμερα σας ενημερώνουμε ότι θα αναζητηθεί λύση (συμφωνία) πάνω σε άλλη βάση και διαδικασία», προστίθεται.

Σύμφωνα με την ΕΤΥΚ, τα κυρίαρχα θέματα που η οργάνωση θα προτάξει στις διαπραγματεύσεις είναι:

1. Επαναφορά των μειώσεων των μισθών και ωφελημάτων που έγιναν λόγω της κρίσης του 2013.

Ο λόγος της διεκδίκησης αυτής, σημειώνει, είναι διότι όταν, οι Ττάπεζες είχαν προβλήματα τότε πρόθυμα το σύνολο του προσωπικού αποδέχτηκε μειώσεις στο μισθό του προσφέροντας έτσι τη δυνατότητα στις τράπεζες να επιβιώσουν, ενώ επιπλέον καθηλώθηκαν οι ετήσιες προσαυξήσεις για πέντε χρόνια.

Υπενθυμίζεται, ότι οι μειώσεις έγιναν σ’ όλο το προσωπικό (καθαρίστριες, κλητήρες, γραφειακό και Διευθυντικό προσωπικό).

2. Παραχώρηση αυξήσεων κατ’ έτος στους βασικούς μισθούς για όλα τα χρόνια που θα καλύπτει η Συλλογική Σύμβαση

Στόχος της ηγεσίας είναι να δοθεί αυξημένη σημασία και να ικανοποιηθούν σε μεγαλύτερο βαθμό οι χαμηλά αμειβόμενοι.

Να διοχετευθούν κέρδη στους υπαλλήλους

«Ιδιαίτερα τα πιο πάνω θεωρούνται αναγκαία να διευθετηθούν αν λάβουμε υπ’οψιν μας ότι οι τράπεζες για τρίτο συνεχόμενο έτος παρουσιάζουν τεράστια κερδοφορία που καταρρίπτουν όλες τις προηγούμενες επιδόσεις των πολύ καλών ετών του παρελθόντος. Επίσης γινόμαστε μάρτυρες παραχώρησης μεγάλων ποσοστών μερισμάτων στους μετόχους, ενώ οι τιμές των μετοχών έχουν εκτοξευθεί στα ύψη», σημειώνει η ΕΤΥΚ.

«Είναι λοιπόν αυτονόητο και λογικό ένα μικρό ποσοστό των κερδών 15 – 20% να διοχετευτούν στους υπαλλήλους (στο σύνολο τους), αφού την εποχή των ζημιών όλοι οι υπάλληλοι έκαναν μειώσεις στους μισθούς και τώρα τους αγνοούμε», τονίζει.

Επίσης, η οργάνωση διεκδικεί αρκετά άλλα αιτήματα μικρότερης σημασίας, όπως βελτίωση των δανείων και όρων εργασίας.

Στόχος η 4ημερη βδομάδα εργασίας

Τέλος, στόχος της ΕΤΥΚ είναι η καθιέρωση της 4ημερης βδομάδας εργασίας, ενώ οι τράπεζες θα συνεχίσουν να εργάζονται τις ίδιες μέρες και ώρες εργασίας για το κοινό.

«Η ηγεσία της ΕΤΥΚ επιθυμεί να εκφράσει τη λύπη της για την τροπή που πήραν οι διαπραγματεύσεις, αλλά κατά την άποψη μας την ευθύνη έχουν οι Τράπεζες που ενώ περηφανεύονται για το ότι σε μια τριετία έχουν συνολικά τα κέρδη τους ξεπεράσει τα τρία δισεκατομμύρια ευρώ, αρνούνται να παραχωρήσουν και στο προσωπικό τους ένα μικρό ποσοστό ως αμοιβή στη συμβολή τους», καταλήγει.