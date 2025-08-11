Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Κίνα: Μηνιαία αύξηση 0,4% κατέγραψε ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Οι πολιτικές που εφαρμόζονται συνεχίζουν ν' αυξάνουν τη ζήτηση προϊόντων

Το Πεκίνο καταγράφει θετικές ενδείξεις για την πορεία των τιμών του καταναλωτή για τον Ιούλιο, καθώς οι πολιτικές που εφαρμόζονται συνεχίζουν ν' αυξάνουν τη ζήτηση προϊόντων.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), που αποτελεί τη βασική ένδειξη της πορείας του πληθωρισμού, αυξήθηκε κατά 0,4% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τα δεδομένα του Ιουνίου (μείωση κατά 0,1%).

Η τιμή του δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο, είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο του καλοκαιρινού εποχιακού επιπέδου του, που συνήθως καταγράφεται στο 0,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Κίνας (NBS).

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης CPI παρέμεινε αμετάβλητος τον Ιούλιο, ενώ ο πυρήνας του, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,8%, διατηρώντας ανοδική πορεία για τρεις συνεχόμενους μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΤιμέςΚίνακίναΠΛΗΘΩΡΙΣΜΟΣτιμές

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited