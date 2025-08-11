Κίνα: Μηνιαία αύξηση 0,4% κατέγραψε ο δείκτης τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο

Το Πεκίνο καταγράφει θετικές ενδείξεις για την πορεία των τιμών του καταναλωτή για τον Ιούλιο, καθώς οι πολιτικές που εφαρμόζονται συνεχίζουν ν' αυξάνουν τη ζήτηση προϊόντων.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή (CPI), που αποτελεί τη βασική ένδειξη της πορείας του πληθωρισμού, αυξήθηκε κατά 0,4% τον Ιούλιο, σε σύγκριση με τα δεδομένα του Ιουνίου (μείωση κατά 0,1%).

Η τιμή του δείκτη τιμών καταναλωτή τον Ιούλιο, είναι μεγαλύτερη από το μέσο όρο του καλοκαιρινού εποχιακού επιπέδου του, που συνήθως καταγράφεται στο 0,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Εθνικού Γραφείου Στατιστικής της Κίνας (NBS).

Σε ετήσια βάση, ο δείκτης CPI παρέμεινε αμετάβλητος τον Ιούλιο, ενώ ο πυρήνας του, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές των τροφίμων και της ενέργειας, αυξήθηκε κατά 0,8%, διατηρώντας ανοδική πορεία για τρεις συνεχόμενους μήνες.

Πηγή: ΚΥΠΕ