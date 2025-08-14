Ρεύμα: Δεν λύνεται άμεσα το πρόβλημα - Τι λέει στον «Π» ο πρόεδρος του δ.σ. της ΑΗΚ

Τo πρόβλημα των περικοπών ενέργειας δεν μπορεί να λυθεί άμεσα, σύμφωνα με τον πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου, Γιώργο Πέτρου.

Η μόνη λύση, ανέφερε στον «Π», είναι «η εγκατάσταση νέων αλλά και καινούργιων γεννητριών στη Δεκέλεια καθώς δεν υπάρχει εμπιστοσύνη σε μεταχειρισμένες». Οι νέες γεννήτριες εκτιμάται ότι θα περιορίσουν το ποσοστό των περικοπών ενέργειας, δίνοντας επιπλέον συμβατική παραγωγή περίπου 80-90MW.

Το πρόβλημα που υπάρχει με τις γεννήτριες, εξήγησε, είναι η μεγάλη ζήτηση στην Αμερική και, παρ' όλο που υπάρχει παραγωγή, είναι δεσμευμένη εκεί. Σύμφωνα με τον κ. Πέτρου, η ΑΗΚ κινείται με γοργούς ρυθμούς προκειμένου να καταλήξει σύντομα με τις προσφορές που έχουν υποβληθεί από τις δύο ελληνικές εταιρείες και να γίνουν κατορθωτές οι παραγγελίες για τις νέες γεννήτριες.

«Είμαστε κοντά στο τελικό στάδιο να αποφασίσουμε για τους δύο προσφοροδότες, τις ελληνικές εταιρείες ΤΕΡΝΑ και ΑΒΑΞ», σημείωσε ωστόσο ότι «η παράδοση δεν αναμένεται νωρίτερα από 18 μήνες εκτός εάν κάποιος ακυρώσει την παραγγελία του».

Παράλληλα, ο κ. Πέτρου σημείωσε ότι η ΑΗΚ θέλει συγκεκριμένο τύπο μηχανών, εξηγώντας ότι θα πρέπει να μπορούν να ξεκινούν γρήγορα και να χρησιμοποιούν diesel καθώς προορίζονται για τη Δεκέλεια.

Για το πρόβλημα των περικοπών ενέργειας, ανέφερε, ο διαχειριστής του συστήματος βγήκε ήδη σε προσφορές από την Παρασκευή για εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης σε τρία σημεία, στη Λάρνακα (free zone), στο Βασιλικό και στην περιοχή Ανατολικό της Πάφου.

Οι πρώτες μπαταρίες αναμένονται τον Ιούνιο-Ιούλιο του 2026, ανέφερε, προσθέτοντας ότι παράλληλα η ΑΗΚ είναι σε διαδικασία προσφορών για τις δικές της μπαταρίες στη Δεκέλεια εντός του επόμενου χρόνου.

Αναφορικά με τον σχεδιασμό σε μακροχρόνιο ορίζοντα, ο κ. Πέτρου σημειώνει ότι «εργαζόμαστε πυρετωδώς για την έλευση του φυσικού αερίου. Από την ΑΗΚ έχει εγκατασταθεί μεγάλη μονάδα που μπορεί να λειτουργήσει με φυσικό αέριο, όπως και άλλη μονάδα που έχει εγκατασταθεί από ιδιώτη επενδυτή. Μέχρι το 2029, σημείωσε, αρκετές μονάδες της Δεκέλειας, οι οποίες λειτουργούν με μαζούτ, θα πρέπει να αφαιρεθούν.

Έπληξε απόφαση

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Π», οι καθυστερήσεις στους ενεργειακούς σχεδιασμούς της ΑΗΚ προκλήθηκαν από αρχική απόφαση της προηγούμενης κυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη να κλείσει τον σταθμό Δεκέλειας λόγω ενδιαφέροντος από επενδυτές να τον εξαγοράσουν, η οποία όμως αργότερα ανακλήθηκε.