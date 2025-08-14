Παπαναστασίου: Ύψιστη προτεραιότητα το έργο Great Sea Interconnector

Η υλοποίηση του έργου Great Sea Interconnector (GSI), δηλαδή της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ελλάδας (Κρήτη) και Κύπρου–Ισραήλ αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, από την ένταξή του στον Ενωσιακό Κατάλογο Έργων Κοινού Ενδιαφέροντος (ΕΚΕ) για πρώτη φορά, μέχρι και σήμερα, αναφέρει ο Υπουργός Ενέργειας, Γιώργος Παπαναστασίου.

Απαντώντας σε ερώτηση της βουλεύτριας, Ειρήνης Χαραλαμπίδου, ο υπουργός σημειώνει ότι η παρούσα κυβέρνηση προωθεί, στο μέτρο του δυνατού, τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις της Κύπρου με άλλες χώρες, καθώς αυτές επιφέρουν πολλαπλά οφέλη.

Συγκεκριμένα, προσθέτει, ενισχύουν την ασφάλεια εφοδιασμού του ηλεκτρικού συστήματος, μειώνουν τον κίνδυνο των διακοπών ηλεκτρικού ρεύματος μέσω αξιόπιστης διασύνδεσης με άλλα ηλεκτρικά δίκτυα, επιτρέπουν την περαιτέρω διείσδυση ΑΠΕ, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση των εκπομπών άνθρακα και στην πράσινη μετάβαση και διευκολύνουν το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο τον ανταγωνισμό.

Καμία διμερή συμφωνία με Ισραήλ, γεωστρατηγική διάσταση

Παράλληλα, ο κ. Παπαναστασίου σημειώνει ότι η Κυπριακή Δημοκρατία και το Ισραήλ δεν έχουν συνάψει οποιαδήποτε διμερή συμφωνία για υλοποίηση της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου–Ισραήλ χωρίς την υλοποίηση του έργου GSI.

«Άλλωστε, θέση μας είναι πως η υλοποίησή του έργου GSI αποκτά και γεωστρατηγική διάσταση, στην περίπτωση που ενταχθεί στο ευρύτερο πλαίσιο του Οικονομικού Διαδρόμου Ινδίας–Μέσης Ανατολής–Ευρώπης (IMEC). Σε αυτό το πλαίσιο, το εν λόγω έργο μπορεί να λειτουργήσει ως ενεργειακή γέφυρα που θα συνδέσει τις ευρωπαϊκές αγορές με τα δίκτυα της Μέσης Ανατολής και της Ασίας, διασφαλίζοντας σταθερή πρόσβαση σε καθαρή ηλεκτρική ενέργεια. Με την ενσωμάτωσή του στον εν λόγω διάδρομο ενισχύεται ο οικονομικός ρόλος της Κύπρου ως ενεργειακός και τεχνολογικός διαμετακομιστικός κόμβος μεταξύ τριών ηπείρων, της Ευρώπης, της Ασίας και της Αφρικής», τονίζει.

Δεδομένης της μη σύναψης συμφωνίας μεταξύ της ΚΔ και του Ισραήλ, αναφέρει, δεν προέκυψε ανάγκη ενημέρωσης της Ελληνικής Κυβέρνησης, ή/και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Τέλος, επισημαίνεται ότι, λόγω του δυναμικού χαρακτήρα του υπό εξέταση θέματος, τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία υπογραφής της επιστολής, ημερομηνίας 11 Αυγούστου.

Τα ερωτήματα Χαραλαμπίδου

Τα ερωτήματα της κ. Χαραλαμπίδου ήταν:

1 Ποιες είναι οι προθέσεις της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη σε σχέση με την ηλεκτρική διασύνδεση με άλλες χώρες;

2. Εξακολουθεί να είναι προτεραιότητα η υλοποίηση του έργου “Great Sea Interconnector”, αρχικά με τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου και ακολούθως με τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ;

3. Έχει συμφωνηθεί μεταξύ των κυβερνήσεων Κύπρου και Ισραήλ η υλοποίηση έργου διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ, χωρίς την υλοποίηση του έργου “Great Sea Interconnector”;

4. Η όποια συμφωνία μεταξύ Κύπρου και Ισραήλ ήταν σε γνώση της ελληνικής κυβέρνησης ως άμεσα ενδιαφερόμενου μέρους στο πλαίσιο του έργου “Great Sea Interconnector”, αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ως χρηματοδότη του έργου;