Αύξηση €321 εκατ. στις εισπράξεις φόρων το εξάμηνο 2025

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΝΝΗ

Ο συνολικές εισπράξεις φορολογίας αυξήθηκαν από €3,13 δισ. το εξάμηνο του 2024 σε €3,45 δισ. το εξάμηνο του 2025.

Αύξηση €320,7 εκατ. ή 10,2% των συνολικών φορολογικών εισπράξεων, δείχνουν στοιχεία του Τμήματος Φορολογίας.

Η άνοδος οφείλεται κυρίως στη σημαντική άνοδο των εισπράξεων από τον ΦΠΑ ύψους €114 εκατ. και το φόρο εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων ύψους €77,1 εκατ. και €52,9 εκατ. αντίστοιχα ενώ θετικά συμβάλλουν και οι προσπάθειες του τμήματος για αύξηση της εισπραξιμότητας.

Τα έσοδα από τον ΦΠΑ ανήλθαν σε €1,45 δισ.  σημειώνοντας αύξηση 8,5% ή €113,9 εκατ. 

Οι εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος φυσικών προσώπων, κατέγραψαν άνοδο 14,4% ή €77,1 εκατ., ανεβαίνοντας στα €611,7 εκατ. από €534,6 εκατ.

Αυξημένες κατά 10,6% ή €52,9 εκατ. είναι και οι εισπράξεις από το φόρο εισοδήματος νομικών προσώπων, ανεβαίνοντας στα €553,7 εκατ.

Οι εισπράξεις από το φόρο κεφαλαιουχικών κερδών,  ενισχύθηκαν κατά 38,5% ή €31,5 εκατ. στα €113,57 εκατ. από €82 εκατ.

Όσον αφορά τις εισπράξεις ΦΠΑ από τα τελωνεία παρουσίασαν αύξηση 7,7% ή €27,6 εκατ. φθάνοντας στα €387 εκατ. από €359,4 εκατ.

Οι εισπράξεις από το φόρο καζίνου σημείωσε άνοδο 68,9% ή €6 εκατ. και έφθασαν τα €14,82 εκατ. από €8,78 εκατ.

Αύξηση 8,6% ή €3,2 εκατ. παρουσίασε και ο ειδικός φόρος πιστωτικών ιδρυμάτων, στα €40,4 εκατ. από €37,2 εκατ.

Οι εισπράξεις έκτακτης εισφοράς άμυνας αυξήθηκαν κατά 0,8% ή €1,9 εκατ. στα €247 εκατ.

 

 

