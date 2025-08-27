Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Αύξηση των κρουσμάτων απάτης στις πληρωμές στην Κύπρο - Οι κάρτες στην κορυφή

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο συνολικός όγκος απάτης αυξήθηκε κατά 34%, φτάνοντας τις 14 χιλιάδες συναλλαγές

Αύξηση σημειώθηκε στα περιστατικά απάτης στις πληρωμές στην Κύπρο το δεύτερο εξάμηνο του 2024, σύμφωνα με τη Στατιστική Έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ). Παρά την άνοδο, η Κύπρος παραμένει κάτω από τον μέσο όρο της ζώνης του ευρώ τόσο σε όγκο όσο και σε αξία περιστατικών.

Ο συνολικός όγκος απάτης αυξήθηκε κατά 34%, φτάνοντας τις 14 χιλιάδες συναλλαγές, ενώ η συνολική αξία αυξήθηκε κατά 26% και διαμορφώθηκε στα τρία εκατομμύρια ευρώ, σε σχέση με την ίδια περίοδο του 2023. Στη ζώνη του ευρώ, οι αυξήσεις ήταν χαμηλότερες, με 7% σε όγκο και 22% σε αξία.

Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις πληρωμές με κάρτα, όπου εντοπίστηκαν 13 χιλιάδες περιστατικά, που αντιστοιχούν στο 94% του συνόλου. Παρά τον όγκο, η ζημιά από κάρτες ανήλθε σε 1,2 εκατομμύρια ευρώ, αντιπροσωπεύοντας το 39% της συνολικής αξίας απάτης. Σχεδόν όλες οι περιπτώσεις (99%) αφορούσαν μη εξουσιοδοτημένες συναλλαγές, κυρίως σε διαδικτυακές αγορές, ενώ το 95% των περιστατικών σημειώθηκαν online. Οι συναλλαγές σε σημεία πώλησης με φυσική παρουσία είχαν ελάχιστα κρούσματα.

Οι απάτες μέσω μεταφορών πιστώσεων ήταν λιγότερες σε αριθμό, αλλά αντιπροσώπευσαν τη μεγαλύτερη ζημιά, περίπου 1,8 εκατομμύρια ευρώ, που αντιστοιχεί στο 60% του συνόλου. Η κυρίαρχη μορφή ήταν η χειραγώγηση του πληρωτή (γνωστή ως Authorized Push Payment Fraud), η οποία αφορούσε το 75% των περιστατικών στις μεταφορές πιστώσεων.

Ιδιαίτερα υψηλός είναι ο κίνδυνος στις διασυνοριακές πληρωμές. Στις κάρτες, οι πληρωμές εκτός Κύπρου ήταν 25 φορές πιο πιθανό να υποστούν απάτη σε σχέση με τις εγχώριες, ενώ στις μεταφορές πιστώσεων οι διασυνοριακές ήταν δέκα φορές πιο ευάλωτες.

Η εφαρμογή αυστηρής εξακρίβωσης ταυτότητας (Strong Customer Authentication – SCA) αποδείχθηκε καθοριστική για τη μείωση της απάτης, καθώς οι συναλλαγές με SCA είχαν πέντε φορές χαμηλότερο ποσοστό απάτης από εκείνες χωρίς SCA. Αντίθετα, οι επιταγές και οι άμεσες χρεώσεις παρουσίασαν αμελητέα περιστατικά σε όγκο και αξία.

Παρά την άνοδο, το ποσοστό απάτης σε σχέση με το σύνολο των πληρωμών παραμένει εξαιρετικά χαμηλό, κάτω από 0,002% για τις κάρτες και κάτω από 0,01% για τις μεταφορές πιστώσεων. Η Κύπρος εξακολουθεί να βρίσκεται χαμηλότερα από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης τόσο σε όγκο όσο και σε αξία περιστατικών.

Πηγή: ΚΥΠΕ

