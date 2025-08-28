Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Ενώπιον της ΕΠΑ η εξαγορά της Δωδώνη

Από τα Ελληνικά Γαλακτοκομεία

Η Υπηρεσία της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι παραλήφθηκε κοινοποίηση συγκέντρωσης αναφορικά με την απόκτηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Δωδώνη από την εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία.

Η εταιρεία Ελληνικά Γαλακτοκομεία, είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. Δραστηριοποιείται στην παραγωγή και διανομή γαλακτοκομικών και τυροκομικών προϊόντων και χυμών, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Στόχο στην παρούσα πράξη συγκέντρωσης αποτελεί η εταιρεία Δωδώνη, η οποία είναι εταιρεία περιορισμένης ευθύνης δεόντως εγγεγραμμένη σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας. 

Η εν λόγω εταιρεία αποτελεί εταιρεία παραγωγής γαλακτοκομικών προϊόντων, η δραστηριότητα της οποίας αφορά κυρίως σε τυροκομικά προϊόντα και προϊόντα γιαουρτιού. Ιδιαίτερα, παράγει και εμπορεύεται φέτα και άλλα μαλακά τυριά, ημίσκληρα τυριά, σκληρά τυριά και γιαούρτι.

Σημειώνεται ότι η εξαγορά της Δωδώνη ανακοινώθηκε στις 4 Ιουλίου 2025.

 

