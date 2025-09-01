Συρρικνώθηκε για 5ο μήνα η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας

Συρρίκνωση, για πέμπτο συνεχόμενο μήνα, παρουσίασε τον Αύγουστο η μεταποιητική δραστηριότητα της Κίνας, σύμφωνα με επίσημη έρευνα που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι παραγωγοί περιμένουν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με την εμπορική συμφωνία με τις ΗΠΑ σε σχέση με τους δασμούς, ενώ η εγχώρια ζήτηση παραμένει υποτονική.

Ο επίσημος δείκτης Υπευθύνων Προμηθειών (PMI) αυξήθηκε στο 49,4 τον Αύγουστο έναντι 49,3 τον Ιούλιο, παραμένοντας κάτω από το όριο των 50 μονάδων που διαχωρίζει την ανάπτυξη από τη συρρίκνωση και χαμηλότερα από τη μέση πρόβλεψη 49,5 των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters.

Η οικονομία της Κίνας βρίσκεται αντιμέτωπη με την εξασθένηση των εξαγωγών της λόγω των αμερικανικών δασμών, της ύφεσης στον τομέα των ακινήτων, της αυξανόμενης ανασφάλειας στην εργασία, των υπερχρεωμένων τοπικών αυτοδιοικήσεων και των ακραίων καιρικών φαινομένων. Αυτές οι πιέσεις απειλούν να εκτροχιάσουν τον φιλόδοξο στόχο ανάπτυξης του Πεκίνου για το 2025, που είναι «περίπου 5%», σύμφωνα με τους οικονομολόγους.

Ο δείκτης PMI των μη μεταποιητικών προϊόντων, ο οποίος περιλαμβάνει τις υπηρεσίες και τις κατασκευές, επεκτάθηκε με ταχύτερο ρυθμό, καθώς ανήλθε στο 50,3 από 50,1 τον Αύγουστο, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία (NBS) της Κίνας.

Ο σύνθετος Δείκτης PMI της NBS για τον μεταποιητικό και τον μη μεταποιητικό τομέα ανήλθε στο 50,5 τον Αύγουστο, σε σύγκριση με 50,2 τον Ιούλιο.

Η οικονομική δυναμική της Κίνας επιβραδύνθηκε στο τρίτο τρίμηνο λόγω της επίμονα ασθενούς εγχώριας ζήτησης και της επιβράδυνσης της αγοράς ακινήτων, δήλωσε ο Zhiwei Zhang, Πρόεδρος και επικεφαλής οικονομολόγος της Pinpoint Asset Management.

«Οι μακροοικονομικές προοπτικές για το υπόλοιπο του έτους εξαρτώνται, σε μεγάλο βαθμό, από πόσο καιρό οι εξαγωγές μπορούν να παραμείνουν ισχυρές και από το αν η δημοσιονομική πολιτική θα γίνει πιο υποστηρικτική στο τέταρτο τρίμηνο», πρόσθεσε ο Zhang.

Ενώ οι εξαγωγές του Ιουλίου ξεπέρασαν τις προβλέψεις, το κέρδος παρέμεινε σε χαμηλή βάση και οφείλεται στο γεγονός της αύξησης των αποστολών προϊόντων προς τη Νοτιοανατολική Ασία, καθώς οι Κινέζοι εξαγωγείς προσπαθούν να αυξήσουν το μερίδιο αγοράς τους στην περιοχή, εν μέσω φόβων ότι θα χάσουν την πρόσβαση στις ΗΠΑ, την κορυφαία καταναλωτική αγορά στον κόσμο.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, ΗΠΑ και Κίνα έδωσαν παράταση στην περίοδο εκεχειρίας τους σε σχέση με τους δασμούς για άλλες 90 ημέρες, κλειδώνοντας δασμούς 30% στις κινεζικές εισαγωγές και 10% στα αμερικανικά προϊόντα, αλλά η αβεβαιότητα που επικρατεί διαβρώνει την εμπιστοσύνη και στις δύο πλευρές του Ειρηνικού.

Τα κέρδη των βιομηχανικών επιχειρήσεων της Κίνας μειώθηκαν για τρίτο συνεχόμενο μήνα τον Ιούλιο, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία την Τετάρτη, υπογραμμίζοντας πώς οι επιχειρήσεις αγωνίζονται επίσης με την υποτονική ζήτηση και τον επίμονο αποπληθωρισμό στην εγχώρια αγορά, διατηρώντας την πίεση στο Πεκίνο να εφαρμόσει περισσότερα μέτρα τόνωσης.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής έχουν αυξήσει τις καταναλωτικές επιδοτήσεις, αλλά η παρατεταμένη ύφεση των ακινήτων εξακολουθεί να περιορίζει τις δαπάνες, με τα ακίνητα να αποτελούν βασικό αποθεματικό πλούτου των νοικοκυριών.

Η απροθυμία των νοικοκυριών να λάβουν στεγαστικά δάνεια αντικατοπτρίστηκε στα στοιχεία τραπεζικών δανείων του Ιουλίου, τα οποία συρρικνώθηκαν απροσδόκητα, για πρώτη φορά μετά από 20 χρόνια.

Επίσης, οι καταναλωτικές δαπάνες θα μπορούσαν να δεχθούν περαιτέρω πλήγμα εάν μια πρόσφατη απόφαση του ανώτατου δικαστηρίου της Κίνας που απαγορεύει σε επιχειρήσεις και υπαλλήλους να παρακάμπτουν τις πληρωμές κοινωνικής ασφάλισης, οδηγήσει σε απώλειες θέσεων εργασίας, με πολλές εταιρείες και εργαζόμενους να αγωνίζονται ήδη να τα βγάλουν πέρα. Η ανεργία στις πόλεις αυξήθηκε στο 5,2% τον Ιούλιο από 5% τον Ιούνιο.

Η απόφαση θα στηρίξει τις τοπικές αρχές που αντιμετωπίζουν οικονομικές δυσκολίες. Μόνο οι ακραίες καιρικές συνθήκες, για παράδειγμα, έχουν προκαλέσει ζημιές στους δρόμους ύψους 2,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων από την 1η Ιουλίου.

Πηγή: ΚΥΠΕ