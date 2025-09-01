Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
| Οικονομία

Με κέρδη έκλεισε το ΧΑΚ στην πρώτη συνεδρία Σεπτεμβρίου

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 294,70 μονάδες με άνοδο 0,37%.

Με κέρδη έκλεισε το Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου τη Δευτέρα, στην πρώτη του συνεδρία για τον Σεπτέμβριο. Ο Γενικός Δείκτης διαμορφώθηκε στις 294,70 μονάδες με άνοδο 0,37%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 έκλεισε στις 178,97 μονάδες με άνοδο 0,36%. Η αξία των συναλλαγών ήταν €519.511,44. 

Όλοι οι επιμέρους δείκτες, εκτός από την Εναλλακτική Αγορά, κατέγραψαν κέρδη. Η Κύρια Αγορά κατέγραψε άνοδο 1,24% και τα Ξενοδοχεία και οι Επενδυτικές Εταιρείες κέρδη σε ποσοστό 1,69% και 1,47% αντίστοιχα. Η Εναλλακτική Αγορά έκλεισε με ζημιές 0,75%.

Τη μεγαλύτερη εμπορευσιμότητα είχε η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου, με όγκο συναλλαγών €190.649,62 (τιμή κλεισίματος €7,68 - πτώση 1,03%), η μετοχή της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €110.328,08 (τιμή κλεισίματος €1,42 - πτώση 2,74%), η μετοχή της Δήμητρα Επενδυτική με όγκο €102.508,26 (τιμή κλεισίματος €1,725 - άνοδος 1,47%), της Logicom με €62.541,80 (τιμή κλεισίματος €4,48 ευρώ - άνοδος 4,19%) και η μετοχή της Πανδώρας Επενδύσεις με €31.090,46 (τιμή κλεισίματος €0,199 - πτώση 6,13%).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης, 8 κινήθηκαν ανοδικά, 7 πτωτικά και 1 παρέμειναν αμετάβλητες. 

Ο αριθμός των συναλλαγών ήταν 249. 

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

