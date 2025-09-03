Στο €1,4 δισ. τα έσοδα από τον τουρισμό

Πολίτης 107.6 & 97.6 FM - Ακούστε Live
Στο €1,4 δισ. ανέρχονται το εξάμηνο του 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό, φθάνοντας σε νέα επίπεδα ρεκόρ, όπως προκύπτει από στοιχεία που δημοσίευσε την Τετάρτη η Στατισιτκή Υπηρεσία.

Με βάση τα αποτελέσματα της Έρευνας Ταξιδιωτών, για την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2025 τα έσοδα από τον τουρισμό υπολογίζονται σε €1,4 δισ. σε σύγκριση με €1,1 δισ. την αντίστοιχη περίοδο του 2024, σημειώνοντας αύξηση 21,3%.

Όσον αφορά τον Ιούνιο του 2025, τα έσοδα από τον τουρισμό ανήλθαν σε €422,3 εκατ., παρουσιάζοντας αύξηση 9,6% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου χρόνου (€385,2 εκατ.).

 

Αύξηση 6% στην κατά κεφαλή δαπάνη

H κατά κεφαλή δαπάνη τουριστών τον Ιούνιο 2025 ανέρχεται σε €847,01 σε σύγκριση με €798,77 τον Ιούνιο 2024, σημειώνοντας αύξηση 6,0%.

Οι Βρετανοί τουρίστες (η μεγαλύτερη τουριστική αγορά με 36,4% του συνόλου των τουριστών τον Ιούνιο 2025) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €103,92 ημερησίως, ενώ οι Πολωνοί τουρίστες (η δεύτερη μεγαλύτερη τουριστική αγορά κατά τον συγκεκριμένο μήνα με 7,3% του συνόλου) ξόδεψαν κατά μέσο όρο €90,91. Οι τουρίστες από το Ισραήλ (τρίτη μεγαλύτερη αγορά με 6,1%), ξόδεψαν €149,44 ημερησίως.

