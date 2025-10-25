Ποιος θα μας προστατέψει από σας;

Με αφορμή τα απαράδεκτα περιστατικά με τους άσεμνες επιθέσεις κατά γυναικών στη Λεμεσό, εμφανίστηκαν ξανά οι γνωστοί ρατσιστές να τσουβαλιάζουν ολόκληρο λαό ως ρατσιστές και ότι κινδυνεύουμε από αυτούς. Φαίνεται δεν άκουσαν ποτέ για Κύπριους βιαστές, για παράδειγμα. Σε όλα αυτό, εμφανίστηκε και γνωστός ΕΛΑΜίτης της Πάφου, που έχει μαθαίνουμε και πολιτικές βλέψεις… και προσφέρει, λέει, δωρεάν μαθήματα αυτοάμυνας σε γυναίκες για να προστατεύονται. Αυτό που δεν μας ενημέρωσε ο εν λόγω «κύριος» είναι αν σε αυτά τα μαθήματα επιτρέπεται και η εγγραφή ξένων γυναικών ή αν πρόκειται για πολεμικές τέχνες αποκλειστικά για Ελληνίδες.

