«Στη Γάζα ο ΟΗΕ έχει πάψει να λειτουργεί», είπε ο πρόεδρος της Βραζιλίας

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε ότι «για έναν ηγέτη, το περπατά με το κεφάλι ψηλά είναι πιο σημαντικό από ένα βραβείο Νόμπελ», σε μια έμμεση κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας, Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα επέκρινε σήμερα τα Ηνωμένα Έθνη και άλλους πολυμερείς θεσμούς, δηλώνοντας ότι έχουν «πάψει να λειτουργούν» και ότι δεν κατάφεραν να προστατεύσουν τα θύματα του πολέμου στη Γάζα.

Οι δηλώσεις του Λούλα έγιναν μετά τη συνάντησή του με τον πρωθυπουργό της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ, ενόψει της συνόδου του Συνδέσμου Κρατών της Νοτιοανατολικής Ασίας (ASEAN) στην Κουάλα Λουμπούρ, όπου ο Βραζιλιάνος ηγέτης αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ.

«Ποιος μπορεί να δεχθεί τη γενοκτονία που συνεχίζεται τόσο καιρό στη Λωρίδα της Γάζας», δήλωσε ο Λούλα σε δημοσιογράφους ύστερα από τη διμερή συνάντηση με στόχο τη ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών.

«Οι πολυμερείς θεσμοί που δημιουργήθηκαν για να προσπαθούν να εμποδίσουν να γίνονται τέτοια πράγματα έχουν σταματήσει να λειτουργούν. Σήμερα, το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ και ο ΟΗΕ δεν λειτουργούν πλέον», είπε ο Λούλα.

Ο Βραζιλιάνος πρόεδρος δήλωσε ότι «για έναν ηγέτη, το περπατά με το κεφάλι ψηλά είναι πιο σημαντικό από ένα βραβείο Νόμπελ», σε μια έμμεση κριτική προς τον Ντόναλντ Τραμπ.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP

