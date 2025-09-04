Γενικός λογιστής: Το οικονομικό έτος 2025 η εισαγωγή της βάσης των δεδουλευμένων

Στόχος του Γενικού Λογιστηρίου είναι να εισάξουμε, για πρώτη φορά, στην Δημοκρατία τη λογιστική βάση των δεδουλευμένων εσόδων και εξόδων, σε ανεπίσημη βάση, το οικονομικό έτος 2025, δήλωσε ο Γενικός Λογιστής της Δημοκρατίας, Ανδρέας Αντωνιάδης, μιλώντας, την Πέμπτη, ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ελέγχου.

Ταυτόχρονα, ο κ. Αντωνιάδης ανακοίνωσε πως περί το τέλος του 2025 τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα σύναψης ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, το οποίο «θα εμπλουτίσει την διαφάνεια και την λογοδοσία».

Μιλώντας κατά τη συνεδρία της Επιτροπής, η οποία συζήτησε την ετήσια έκθεση για το 2023 του Γενικού Ελεγκτή για το Γενικό Λογιστήριο, ο κ. Αντωνιάδης εξήγησε σε σχέση με εφαρμογή της βάσης των δεδουλευμένων, ότι θα καταχωρούνται τα έσοδα στο οικονομικό έτος που εμπίπτουν και οι δαπάνες όταν πραγματοποιούνται, ανεξαρτήτως με την κίνηση των μετρητών.

Σημείωσε ότι στα δύο πρώτα χρόνια, 2025 και 2026, η εφαρμογή της συγκεκριμένης βάσης θα γίνεται πιλοτικά.

Ανέφερε, επίσης, ότι η βάση δεδουλευμένων εφαρμόζεται σε άλλες χώρες εδώ και πολλά χρόνια και πρόσθεσε ότι «αυτό θα δώσει περισσότερη διαφάνεια».

Ο κ. Αντωνιάδης είπε ακόμη ότι ο προϋπολογισμός θα συνεχίσει να είναι στη σημερινή βάση που κατατίθεται στη Βουλή αλλά ταυτόχρονα θα υπάρχει μια ξεχωριστή κατάσταση ταμειακών ροών για να καταδεικνύει στη Βουλή την ταμειακή κατάσταση της Κυβέρνησης.

Σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, ο Γενικός Ελεγκτής Ανδρέας Παπακωνσταντίνου είπε ότι τα δεδουλευμένα που είναι ένα έργο «ιδιαίτερα σημαντικό, έχει καθυστερήσει», προσθέτοντας ότι παλαιότερα είχε γίνει μια αποτυχημένη προσπάθεια.

«Ανησυχούμε γιατί είναι δύσκολο έργο», ανέφερε, και πρόσθεσε πως η αλλαγή δεν είναι εύκολη και χρειάζεται «πολύ προσοχή» στα πρώτα χρόνια «να γίνει σωστή αντανάκλαση των εσόδων/εξόδων».

«Η μεταβατική περίοδος για να εφαρμοστεί η αρχή των δεδουλευμένων για να υπάρχει σωστή αντανάκλαση εσόδων – εξόδων θέλει πολύ προσοχή», υπογράμμισε.

Ο Γενικός Ελεγκτής είπε ότι υπάρχει μια «πολύ αγαστή συνεργασία» με το ΓΛ, προσθέτοντας ότι «οι απαντήσεις (από μέρους του ΓΛ) ήρθαν αμέσως και η εφαρμογή κάποιων παρατηρήσεων μας έχουν υλοποιηθεί σχεδόν στην ολότητα τους».

Ο Διευθυντής Ελέγχου της ΕΥ, Άκης Κίκας, είπε ότι τα περισσότερα ευρήματα της ΕΥ «αφορούν σε λογιστικές πολιτικές/χειρισμοί που δεν συνάδουν με την αρχή ετοιμασίας των οικονομικών καταστάσεων».

«Όλες μας οι υποδείξεις, εισηγήσεις μας έχουν υλοποιηθεί και τις έχει επιληφθεί το ΓΛ», πρόσθεσε.

Επιπλέον, ο Γενικός Λογιστής αναφέρθηκε στις διάφορες αλλαγές εκσυγχρονισμού του Λογιστηρίου και στην εισαγωγή μηχανογραφικών συστημάτων και πρόσθεσε πως «είμαστε σε μια εκστρατεία μεταρρυθμίσεων με μηχανογραφικά συστήματα».

«Έχουμε επτά έργα (project) που προχωρούν», πρόσθεσε.

Σε σχέση με το σύστημα ενοποίησης στοιχείων, ο κ. Αντωνιάδης είπε ότι το επόμενο βήμα είναι πως «θα συλλεχθούν στοιχεία από όλους τους οργανισμούς του ευρύτερου δημόσιου τομέα και θα παράξουμε ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις με το πλάνο να είναι το 2027».

Ανέφερε, επίσης, ότι υπάρχει έργο που θα υλοποιηθεί τον Μάιο του 2026 και είναι «μια πλατφόρμα και θα εισάγουν μέσα τα στοιχεία οι ημικρατικοί οργανισμοί, οι αρχές τοπικής αυτοδιοίκησης». Πρόσθεσε πως αυτό θα βοηθήσει στις πρακτικές που ακολουθεί ο κάθε οργανισμός γιατί "θα τους δομήσουμε τη μορφή με την οπία θα ετοιμάζουν την πληροφόρηση».

Αναφέρθηκε επίσης, μεταξύ άλλων, στο έργο αναβάθμισης του λογιστικού συστήματος, στο σύγχρονο σύστημα που θα έχει το νέο επαγγελματικό σχέδιο που θα επισπεύσει την πληρωμή για τις συντάξεις, αλλά και στο ότι θα αποστέλνονται ηλεκτρονικά τα πιστοποιητικά αποδοχών για τις συντάξεις όπως γίνεται και για τους μισθούς.

Είπε ακόμη ότι γύρω στο τέλος του έτους τίθεται σε λειτουργία το νέο σύστημα σύναψης ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων, το οποίο «θα εμπλουτίσει την διαφάνεια και την λογοδοσία».

Στην έναρξη της συνεδρίας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου, Ζαχαρίας Κουλίας με αφορμή τη μεγάλη διαρροή νερού από το φράγμα του «Μαυροκόλυμπου» στην Πάφο, ζήτησε από τον Γενικό Ελεγκτή να γίνει έλεγχος πότε έχουν συντηρηθεί τα φράγματα και ποιοι προβαίνουν σε αυτή την συντήρηση και «την ερχόμενη Πέμπτη να έρθετε στην Επιτροπή με την έκθεσή σας».

Απαντώντας ο Γενικός Ελεγκτής, Ανδρέας Παπακωνσταντίνου, ζήτησε επιπλέον χρόνο για ετοιμασία έκθεσης για το θέμα και πρόσθεσε ότι ετοιμάστηκε έκθεση για τα φράγματα, στην οποία υπάρχει ολόκληρο κεφάλαιο για την ασφάλεια των φραγμάτων (θέματα συντήρησης).

Επιπλέον, ο κ. Κουλίας ζήτησε να διεξαχθεί έλεγχος στον Οργανισμό Χρηματοδοτήσεως Στέγης για το «τί κάνουν», καθώς ο κόσμος ταλαιπωρείται, με τον Γενικό Ελεγκτή να απαντά καταφατικά, λέγοντας ότι έχει ενώπιον του καταγγελίες.

Επίσης, ο κ. Κουλίας ζήτησε έκθεση από τον Γενικό Λογιστή πόσες εισπράξεις έγιναν από την ημέρα έναρξης εφαρμογής του ΓεΣΥ.

Δεν είναι ‘name and shame’ που έχει ψηφιστεί λέει ο ΓΛ

Κληθείς ο κ. Αντωνιάδης από τη Βουλευτή του ΑΚΕΛ Ειρήνη Χαραλαμπίδου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, να αναφέρει κατά πόσον το ΓΛ έχει εντοπίσει να υπάρχει διαδικασία στο νόμο για το «name and shame» που ψήφισε η Βουλή και αφορά τις συντάξεις που λαμβάνουν κρατικοί αξιωματούχοι, πέραν του μισθού τους, είπε σε σχέση με το θέμα των πολλαπλών συντάξεων ότι «η αποποίηση σύνταξης δεν ισχύει για τους υφιστάμενους αξιωματούχους» και πρόσθεσε ότι «δεν θα υπάρχει στο επόμενο διάστημα εφαρμογή της νομοθεσίας – αποποίηση σύνταξης – εκτός αν έχει διορισμούς Υπουργών και εκλογές Βουλευτών».

«Σήμερα, δεν υπάρχει κανένας ο οποίος εμπίπτει σε αυτή τη νομοθεσία και δεν θα εμπίπτει σε αυτή τη νομοθεσία κάποιος αξιωματούχος», ο οποίος διορίζεται Υπουργός ή εκλέγει Δήμαρχος ή βουλευτής, «αν είχε προηγούμενο αξίωμα στην Δημοκρατία», πρόσθεσε.

Σε σχέση με το «name and shame», ο κ. Αντωνιάδης είπε ότι «δεν είναι ‘name and shame’ που έχει ψηφιστεί», προσθέτοντας ότι «είναι προστασία γιατί είναι εθελούσια η αποποίηση».

Ανέφερε ότι αυτό που ψηφίστηκε είναι πως μετά την εκλογή ή τον διορισμό νέοι αξιωματούχοι έχουν το δικαίωμα να υποβάλουν στον Υπουργό Οικονομικών μέχρι 15 ημέρες από την εκλογή τους ή τον διορισμό τους δήλωση αποποίησης.

Πρόσθεσε ότι ο ΥΠΟΙΚ ύστερα από έλεγχο, «μόνο αυτούς που δεν έχουν αποποιηθεί θα πρέπει να τους στέλνει στην Πρόεδρο της Βουλής εντός 15 ημερών» και πρόσθεσε ότι αυτά τα στοιχεία δεν θα πρέπει να δημοσιοποιηθούν γιατί «μετά θα είναι ως να ασκώ πίεση να γίνει υποχρεωτική».

«Αυτό επήλθε μετά από παρέμβαση της Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα», πρόσθεσε.

Επίσης, η κ. Χαραλαμπίδου ζήτησε να ενημερωθεί, μεταξύ άλλων, ποιος είναι ο ρόλος του ΓΛ στις συμβάσεις έργων που «ανατιναχθήκαν στον αέρα», ποια κονδύλια της ΕΕ έχουν διατεθεί στην Κύπρο και για τα οποία είτε ζήτησε επιστροφή η ΕΕ είτε τελούν υπό αναθεώρηση λόγω ερευνών που κάνει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Εξάλλου, σε δηλώσεις μετά τη συνεδρία της Επιτροπής Ελέγχου, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ζαχαρίας Κουλίας είπε σε σχέση με την έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας για το Γενικό Λογιστήριο ότι εξέφρασε την ευαρέσκεια του για τον σωστό τρόπο λειτουργίας του ΓΛ και «τις μεγάλες προσπάθειες που γίνονται για την αναμόρφωση λειτουργίας του λογιστηρίου».

«Είμαστε σε αρκετά καλό δρόμο στο θέμα αυτό», πρόσθεσε.

Επίσης, ο κ. Κουλίας είπε ότι επιπλέον δόθηκαν από την Επιτροπή οδηγίες για τρία σημαντικά θέματα.

Ανέφερε ότι το πρώτο θέμα είναι το θέμα της συντήρησης των φραγμάτων και πρόσθεσε πως από έρευνα που έχει κάνει διαπίστωσε ότι ανά πενταετία θα πρέπει να συντηρούνται οι δύο πόρτες που διαθέτουν τα φράγματα.

Ανέφερε ότι πριν αρκετά χρόνια αυτός ο έλεγχος γινόταν ανελλιπώς ανά πενταετία.

Αυτό που συνέβη στην Πάφο με το φράγμα του Μαυροκόλυμπου είναι ότι οι πόρτες έμειναν χωρίς συντήρηση και «έσπασε η μια και έφυγε το νερό», ανέφερε, και πρόσθεσε ότι έχει ζητήσει να ενημερωθεί για τους ελέγχους που έπρεπε να γίνουν στα άλλα φράγματα και «τι πρέπει να κάνουμε τώρα που είναι χαμηλή η στάθμη του νερού για να μην πάθουμε τα ίδια».

Σε σχέση με το δεύτερο θέμα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι ζήτησε να μάθει «πόσα δισεκατομμύρια εισπράξαμε από τη δημιουργία του ΓεΣΥ μέχρι σήμερα για να ξέρουμε που πάνε τα λεφτά των φορολογούμενων πολιτών και τί υποφέρουν με το σημερινό σύστημα υγείας που εγκαταστήσαμε».

«Ζήτησα να μας δώσουν και τα στοιχεία από το 2019, τί πήρε το Υπουργείο Υγείας σε προϋπολογισμούς για να υπάρχει σύγκριση πως λειτουργούσε το Υπουργείο πέντε χρόνια πριν το ΓεΣΥ», πρόσθεσε.

"Η δουλειά του ΓεΣΥ σήμερα είναι να γεμίσει τον τόπο ακτινογραφικά εργαστήρια, αξονικούς τομογράφους και όταν ο ασθενής χρειαστεί κάποια σοβαρή εξέταση ή κάποιες ειδικότητες μπορεί να σου βάλουν ραντεβού ύστερα από ένα χρόνο», ανέφερε και πρόσθεσε κάτι δεν πάει καλά με το ΓεΣΥ.

Αναφερόμενος στο τρίτο θέμα που έθεσε και αφορά την λειτουργία του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως Στέγης, ο κ. Κουλίας είπε ότι «μετά την κατάργηση του Συνεργατισμού και μετά την ίδρυση ενός μονοπωλιακού καθεστώτος από τις τράπεζες» το 2024 μέσα στη δυσκολία που περνά ο κόσμος «οι τράπεζες σημείωσαν 2 δισεκατομμύρια κέρδη».

«Το μόνο που έμεινε να είναι ανακούφιση προς τον πολίτη είναι ο ΟΧΣ», ανέφερε και πρόσθεσε πως αναμέναμε από τον οργανισμό ότι «θα γίνονταν κάποια διορθωτικά μέτρα, να εκδοθούν κάρτες και να βάλουν αυτόματες ταμειακές μηχανές για να μπορεί να εξυπηρετείται ο πολίτης».

Ο κ. Κουλίας είπε ότι «παρά τις υποσχέσεις του οργανισμού ότι θα προχωρήσει, τίποτα δεν έγινε και ζητούμε την ετοιμασία έκθεσης από τον ΓΕ, σε ποιο στάδιο είναι και τι πρέπει να γίνει για να προχωρήσουν σύντομα τα έργα που πρέπει να γίνουν στον οργανισμό».

