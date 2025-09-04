Απαντά στις φήμες για εξαγορά η cdbbank

Στα δημοσιεύματα για ενδεχόμενη εξαγορά τη αναφέρεται η Κυπριακή Τράπεζα Αναπτύξεως (cdbbank), μέσω ανακοίνωσης στο ΧΑΚ

Όπως σημειώνει, «δεν υπάρχει οτιδήποτε συγκεκριμένο προς ανακοίνωση».

«Σε σχέση με σημαντικές εξελίξεις που την αφορούν, η Τράπεζα θα προβαίνει στις δέουσες ανακοινώσεις στο ΧΑΚ και στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία», τονίζει.

Ο «Π», αναφέρθηκε χθες σε εγκύκλιό της ΕΤΥΚ στην οποία γίνεται λόγος για φήμες που αφορούν την εξαγορά της cdbbank.

Υπενθυμίζεται ότι προ διετίας υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ της Astrobank και της cdbbank για εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη, οι οποίες ωστόσο δεν τελεσφόρησαν.

Αρχές του έτους, κυκλοφόρησαν φήμες ότι η cdbbank είναι υπό πολιορκία για εξαγορά της από fintech εταιρεία ενώ συζητήσεις γίνονται και με τραπεζικό ίδρυμα.