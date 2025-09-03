ETYK: Φήμες για εξαγορά της cdbbank

Στις φήμες για εξαγορά της cdbbank αναφέρεται σε εγκύκλιό της η ΕΤΥΚ, επισημαίνοντας ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

«Η οργάνωσή μας με έντονο ενδιαφέρον παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις γύρω από την cdb Bank και το μέλλον της τόσο σαν Οργανισμό αλλά ιδιαίτερα και του προσωπικού που απασχολεί σήμερα», σημειώνει.

«Όπως και σ’ όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώτος μιας τράπεζας πρωταρχικό μέλημα της οργάνωσης μας είναι η δημιουργία των προϋποθέσεων επιβίωσης της τράπεζας στο νέο σχήμα και φυσικά η διαφύλαξη των δικαιωμάτων και των θέσεων εργασίας του συνόλου του προσωπικού της Τράπεζας», προσθέτει.

«Συνεπώς με βάση τα πιο πάνω θέλουμε να υπενθυμίσουμε σε κάθε ενδιαφερόμενο ότι η οργάνωσή μας δεν θα δεχτεί θυματοποίηση και αποκλεισμούς συναδέλφων», τονίζει.

Γι’ αυτό και όποιος ενδιαφέρεται για τυχόν αγορά της cdb Bank, προσθέτει «πρέπει να έχει υπ’όψιν του ότι θα μετακινηθεί στους νέους ιδιοκτήτες το σύνολοτων συναδέλφων».

«Σε διαφορετική περίπτωση η Οργάνωσή μας θα πάρει δυναμικά μέτρα για προάσπιση των συμφερόντων των συναδέλφων», καταλήγει.

Υπενθυμίζεται ότι προ διετίας υπήρξαν συζητήσεις μεταξύ της Astrobank και της cdbbank για εξαγορά της δεύτερης από την πρώτη, οι οποίες ωστόσο δεν τελεσφόρησαν.

Αρχές του έτους, κυκλοφόρησαν φήμες ότι η cdbbank είναι υπό πολιορκία για εξαγορά της από fintech εταιρεία.