Καταβάλλονται σήμερα αποζημιώσεις €44 εκατ. σε 4.524 κουρεμένους-Τι αναφέρει Χριστοδουλίδης και ΥΠΟΙΚ

Σήμερα καταβάλλονται αποζημιώσεις ύψους περίπου €44,36 εκατομμυρίων σε 4.524 κουρεμένους καταθέτες και κατόχους αξιογράφων, ανέφερε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σε δηλώσεις του στους δημοσιογράφους, στο πλαίσιο της ενημέρωσης στην οποία προέβη προς τα ΜΜΕ, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Όπως είπε ο κ. Λετυμπιώτης, «ήδη, έχουν τροχοδρομηθεί οι καταβολές των ποσών προς την Κεντρική Τράπεζα. Η καταβολή των ποσών δεν είναι απλώς μια τεχνική διαδικασία, είναι μια σαφής ένδειξη της πολιτικής βούλησης και της συνέπειας με την οποία η Κυβέρνηση υλοποιεί τις αποφάσεις του Υπουργικού Συμβουλίου και στηρίζει στην πράξη τους πολίτες που επλήγησαν».

Πρόσθεσε ότι η διαδικασία συνεχίζεται απρόσκοπτα, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, ώστε όλοι οι δικαιούχοι που έχουν επιβεβαιώσει τα ποσά τους να λάβουν την αποζημίωση που δικαιούνται. Παράλληλα, κάλεσε όσους δεν έχουν ακόμη δηλώσει τα στοιχεία τους στην ηλεκτρονική πλατφόρμα να το πράξουν άμεσα, ώστε να επιβεβαιωθούν τα χρήματα που έχασαν λόγω του κουρέματος του 2013.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα "Χ", χαρακτήρισε την καταβολή αποζημιώσεων του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης σε 4.524 δικαιούχους ως «σαφή ένδειξη της πολιτικής βούλησης και της συνέπειας με την οποία η Κυβέρνηση υλοποιεί όσα υποσχέθηκε στον κυπριακό λαό».

Η πληρωμή αφορά την δεύτερη δόση στο πλαίσιο του Σχεδίου Μερικής Αποκατάστασης, με συνολικό ποσό €44,36 εκατ., που καλύπτει αιτήσεις καταθετών οι οποίοι επλήγησαν από το κούρεμα του 2013.

Τι αναφέρει η ανακοίνωση του ΥΠΟΙΚ

Το Υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι σήμερα, 4 Σεπτεμβρίου 2025, έχει προωθήσει την καταβολή πληρωμών αναπλήρωσης προς δικαιούχα φυσικά πρόσωπα, στο πλαίσιο του Σχεδίου Μερικής Αναπλήρωσης για το έτος 2025 του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα, έχει προωθηθεί η δεύτερη δέσμη πληρωμών αναπλήρωσης σε 4.524 πρόσθετα δικαιούχα πρόσωπα συνολικού ποσού €44,36 εκ. που είχαν προβεί στην υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης», μέχρι τις 13 Αυγούστου 2025, και των οποίων τα στοιχεία της αίτησης τους είχαν επιβεβαιωθεί.

Το Υπουργείο Οικονομικών, θα συνεχίσει να προβαίνει σε πληρωμές αναπλήρωσης σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο την έγκαιρη και δίκαιη εξυπηρέτηση όλων των δικαιούχων φυσικών προσώπων.

Καταληκτικά, και σε συνέχεια της Ανακοίνωσης του Υπουργείου Οικονομικών ημερ. 19/6/2025, αναφορικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Έλεγχος Αποτελεσμάτων Απομείωσης Σχεδίου Αναπλήρωσης», το Υπουργείο Οικονομικών υπενθυμίζει τα επηρεαζόμενα φυσικά πρόσωπα που είχαν προβεί στην υποβολή αίτησης μέσω της υπηρεσίας «Συμμετοχή στο Σχέδιο Αναπλήρωσης του Εθνικού Ταμείου Αλληλεγγύης» κατά την περίοδο 20/12/2023 έως 25/5/2024, και που μέχρις στιγμής δεν έχουν προβεί στην επιβεβαίωση/έλεγχο των στοιχείων της αίτησης τους, ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων είναι η Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025.

Πηγή: ΚΥΠΕ