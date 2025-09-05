Επιμένουν για την ΑΤΑ οι εργοδότες- Δύσκολο το παζλ

Ολοκληρώθηκε λίγο μετά τις 12 το μεσημέρι η συνάντηση του Υπουργού Εργασίας με τις εργοδοτικές οργανώσεις.

Οι εργοδοτικές οργανώσεις επανέλαβαν τις θέσεις τους για εκσυγχρονισμό του θεσμού.

Ο γγ του ΚΕΒΕ, Φιλόκυπρος Ρουσουνίδης δήλωσε στον «Π», ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις προσήλθαν στη συνάντηση με εποικοδομητική συνάντηση επαναλαμβάνοντας τις θέσεις τους τονίζοντας την ανάγκη συνέχισης του κοινωνικού διαλόγου.

Επεσήμανε την ανάγκη εκσυγχρονισμού του θεσμού με κύριο στόχο τους χαμηλόμισθους προκειμένου να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή, διατηρώντας την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων.

Όπως ανέφερε στην εκπομπή Alpha Ενημέρωση, η βοηθός γ.δ. της ΟΕΒ Λένα Παναγιώτου, η απόδοση της ΑΤΑ θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και των επιχειρήσεων.