Στα €18,5 δισ. τα ΜΕΔ που κατέχουν οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων

Από τις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις, τα €9,26 δισ. ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και τα €9,28 δισ. σε νομικά πρόσωπα.

Στα €18,5 δισ. ανέρχονται οι Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις που κατέχουν οι Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων (ΕΕΠ) στην Κύπρο, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Κεντρική Τράπεζα Κύπρου και αφορούν στοιχεία ημερομηνίας 30 Ιουνίου 2025.

Συγκεκριμένα, στις 30 Ιουνίου οι ΕΕΠ κατείχαν συνολικά δάνεια ύψους €19,7 δισ. Από αυτά, ποσοστό 94% (€18,5 δισ.) ήταν μη εξυπηρετούμενα και €1,2 δισ. εξυπηρετούμενα.

Από τις Μη Εξυπηρετούμενες Χορηγήσεις, τα €9,26 δισ. ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα και τα €9,28 δισ. σε νομικά πρόσωπα. Αντίστοιχα, σε φυσικά πρόσωπα ανήκουν τα €690 εκατ. εξυπηρετούμενων χορηγήσεων και σε νομικά €478 εκατ.

Το συνολικό απόθεμα ακινήτων στην κατοχή των ΕΕΠ ανήλθε σε 8.079 ακίνητα συνολικής αξίας €974 εκατ.

