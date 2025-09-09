Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Καταγγέλλει μεθοδεύσεις που φιμώνουν τη φωνή της για ΑΤΑ η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ

Η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, καταγγέλλει ότι "αποκλείστηκε" από τη πανσυνδικαλιστική στάση εργασίας που προγραμματίστηκε για την Πέμπτη

Η Παγκύπρια Συντεχνία ΙΣΟΤΗΤΑ, με ανακοίνωσή της, καταγγέλλει ότι "αποκλείστηκε" από τη πανσυνδικαλιστική στάση εργασίας που προγραμματίστηκε για την Πέμπτη, 11 Σεπτεμβρίου, με αντικείμενο την Αυτόματη Τιμαριθμική Αναπροσαρμογή (ΑΤΑ).

Σε ανακοίνωσή της, η συντεχνία κάνει λόγο για «υποκρισία» και για «μεθοδεύσεις που φιμώνουν τη φωνή της», από τις άλλες συντεχνίες, κατηγορώντας ταυτόχρονα το Υπουργείο Εργασίας ότι «υπέκυψε στις πιέσεις» άλλων οργανώσεων και «αρνείται ουσιαστικά να επιτελέσει τον θεσμικό του ρόλο».

Η ΙΣΟΤΗΤΑ αναφέρει ότι η θέση της για την ΑΤΑ είναι «διαχρονική, νομικά θεμελιωμένη και αδιαπραγμάτευτη», τονίζοντας πως η περικοπή της συνιστά «αντισυνταγματική στέρηση περιουσιακού δικαιώματος». Παράλληλα, δηλώνει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει στη στάση εργασίας, καθώς η παρουσία της «θα αποτελούσε σιωπηρή αποδοχή αντιδημοκρατικών και διχαστικών πρακτικών». 

