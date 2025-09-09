Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Με οριακή άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο την Τρίτη

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 291,17 μονάδες, παρουσιάζοντας κέρδη 0,39%

Με οριακή άνοδο ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 291,17 μονάδες, παρουσιάζοντας κέρδη 0,39%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 σημείωσε επίσης άνοδο 0,43%, κλείνοντας στις 177,02 μονάδες. Ο συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε στις €409.644,27.

Κέρδη κατέγραψε και ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,94%, κλείνοντας στις 240,77 μονάδες. Αντιθέτως, απώλειες της τάξης του 0,3% σημείωσε η Εναλλακτική Αγορά, κλείνοντας στις 1,952.41 μονάδες, και οι Επενδυτικές σε ποσοστό 0,07%, κλείνοντας στις 3,289.980 μονάδες, ενώ αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων, κλείνοντας στις 2,046.390 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €285.551,74 (πτώση 0,54% - τιμή κλεισίματος €7,42), της Δήμητρα Επενδυτική με € 41.836,94 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,69), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €25.865,17 (άνοδος 2,16% - τιμή κλεισίματος €1,42), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με € 21.937,6 (πτώση 0,02% - τιμή κλεισίματος €4,4) και της Logicom με €14.318,22 (άνοδος 3,59% - τιμή κλεισίματος €4,62).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 122.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΧΑΚΧρηματιστήριο

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited