Με οριακή άνοδο έκλεισε το Χρηματιστήριο την Τρίτη

Με οριακή άνοδο ολοκληρώθηκε η διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου την Τρίτη, με τον Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 291,17 μονάδες, παρουσιάζοντας κέρδη 0,39%.

Ο Δείκτης FTSE/CySE 20 σημείωσε επίσης άνοδο 0,43%, κλείνοντας στις 177,02 μονάδες. Ο συνολικός όγκος των συναλλαγών ανήλθε στις €409.644,27.

Κέρδη κατέγραψε και ο δείκτης της Κύριας Αγοράς σε ποσοστό 0,94%, κλείνοντας στις 240,77 μονάδες. Αντιθέτως, απώλειες της τάξης του 0,3% σημείωσε η Εναλλακτική Αγορά, κλείνοντας στις 1,952.41 μονάδες, και οι Επενδυτικές σε ποσοστό 0,07%, κλείνοντας στις 3,289.980 μονάδες, ενώ αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης των Ξενοδοχείων, κλείνοντας στις 2,046.390 μονάδες.

Το μεγαλύτερο επενδυτικό ενδιαφέρον προσέλκυσαν οι τίτλοι της Τράπεζας Κύπρου με €285.551,74 (πτώση 0,54% - τιμή κλεισίματος €7,42), της Δήμητρα Επενδυτική με € 41.836,94 (χωρίς μεταβολή - τιμή κλεισίματος €1,69), της Κυπριακής Εταιρείας Τσιμέντων με €25.865,17 (άνοδος 2,16% - τιμή κλεισίματος €1,42), της Τσιμεντοποιίας Βασιλικού με € 21.937,6 (πτώση 0,02% - τιμή κλεισίματος €4,4) και της Logicom με €14.318,22 (άνοδος 3,59% - τιμή κλεισίματος €4,62).

Από τις μετοχές που έτυχαν διαπραγμάτευσης 4 κινήθηκαν ανοδικά, 6 πτωτικά και 5 παρέμειναν αμετάβλητες.

Ο αριθμός των συναλλαγών ανήλθε σε 122.

Πηγή: ΚΥΠΕ