Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Chevron: Κατέθεσε προσφορά για έρευνα και εκμετάλλευση νοτίως της Κρήτης

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

«Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο».

Ολοκληρώθηκε, σήμερα, ο διαγωνισμός για παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογονανθράκων στις θαλάσσιες περιοχές νοτίως της Κρήτης και στις νοτίως της Πελοποννήσου με την κοινοπραξία HELLENiQ Energy και CHEVRON να υποβάλλουν προσφορά. 

Μετά από τη συγκεκριμένη εξέλιξη, ο Υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Ελλάδας, Σταύρος Παπασταύρου δήλωσε ότι «η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο»

Σήμερα, η κοινοπραξία Chevron και Helleniq Energy ανακοίνωσε τη συμμετοχή της στον διεθνή διαγωνισμό για τα 4 θαλάσσια οικόπεδα νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου. Έτσι, ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου ενεργειακού πλούτου της Πατρίδας μας. Πρόκειται για μία εξέλιξη Ελπίδας και Προοπτικής για τη χώρα μας. Η Ελλάδα, με εθνική αυτοπεποίθηση, βάζει γερά θεμέλια για την ενεργειακή της αυτάρκεια και αξιοποιεί τη γεωπολιτική της θέση στην Ανατολική Μεσόγειο.  Η Κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εκπληρώνει το καθήκον της προς τα παιδιά μας και τις επόμενες γενιές, υλοποιώντας τις δεσμεύσεις της για μια Ελλάδα ενεργειακά ασφαλή, επενδυτικά ελκυστική και γεωπολιτικά ισχυρή. Από αύριο προχωρούμε ακόμη πιο αποφασιστικά, πιο γρήγορα, ξεκλειδώνοντας τις δυνατότητες της χώρας μας για πρόοδο και ευημερία για όλες τις Ελληνίδες, για όλους τους Έλληνες», καταλήγει ο κ. Παπασταύρου.

Πηγή: ΚΥΠΕ

Tags

ΕΙΔΗΣΕΙΣΚυριάκος ΜητσοτάκηςΑνατολική ΜεσόγειοςενεργειακάΕλλάδαφυσικό αέριοΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited