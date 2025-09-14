Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Χωριστές συναντήσεις Υπ. Εργασίας για τη ΑΤΑ εντός της εβδομάδας

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

ΟΕΒ και ΚΕΒΕ ανακοίνωσαν ότι θα έχουν αύριο συνάντηση για το θέμα με τον Υπουργό Εργασίας

Χωριστές συναντήσεις με τις εργοδοτικές και συνδικαλιστικές οργανώσεις για την ΑΤΑ, στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας, έχει ορίσει, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων Γιάννης Παναγιώτου, σε συνέχεια των επαφών που πραγματοποίησε στο τέλος της τρέχουσας εβδομάδας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για τη ΑΤΑ και αποσκοπούν «στη συνέχιση της προσπάθειας για διαμόρφωση συγκλίσεων και γεφύρωση των διαφορών».

Στο μεταξύ, σε κοινή τους ανακοίνωση νωρίτερα σήμερα ΟΕΒ και ΚΕΒΕ ανακοίνωσαν ότι θα έχουν αύριο συνάντηση για το θέμα με τον Υπουργό Εργασίας, κατόπιν δικής του πρόσκλησης. 

ΚΥΠΕ

