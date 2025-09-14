Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Συνάντηση ΟΕΒ, ΚΕΒΕ με Γιάννη Παναγιώτου τη Δευτέρα στις 9πμ

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των εργοδοτών, η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ είναι εκτός συζήτησης

Η Ομοσπονδία Εργοδοτών & Βιομηχάνων (ΟΕΒ) και το Κυπριακό Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ΚΕΒΕ) θα παραστούν στη συνάντηση που συγκάλεσε ο Υπουργός Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων τη Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου, στις 9:00πμ, στο πλαίσιο του κοινωνικού διαλόγου για την ΑΤΑ.

Σύμφωνα με κοινό ανακοινωθέν των εργοδοτών που εκδόθηκε το πρωί της Κυριακής, η συμμετοχή τους εντάσσεται αποκλειστικά στο πλαίσιο των θέσεων που έχουν ήδη καταθέσει στον Υπουργό.

Υπογραμμίζεται ότι η καθολική εφαρμογή της ΑΤΑ είναι εκτός συζήτησης.

