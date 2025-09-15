Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Κενές θέσεις εργασίας: Τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ

Πέραν των 16 χιλ. οι κενές θέσεις στην Κύπρο

Το ποσοστό κενών θέσων εργασίας στην Κύπρο, είναι το τέταρτο υψηλότερο στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν στην Ολλανδία (4,2%) και στο Βέλγιο (3,9%), ακολουθούμενα από την Αυστρία (3,4%), την Κύπρο (3,3%) και τη Μάλτα (3,2%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (0,6%), την Ισπανία και την Πολωνία (και οι δύο 0,8%), ακολουθούμενα από τη Βουλγαρία (0,9%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε σε 5 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό σε 3 κράτη μέλη και μειώθηκε σε 19 κράτη μέλη

Αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (+0,3 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λιθουανία και τη Μάλτα (και στις δύο + 0,2 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τη Βουλγαρία και την Εσθονία (+0,1 ποσοστιαία μονάδα και στις δύο).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-0,9 ποσοστιαίες μονάδες), τη Φινλανδία (-0,7 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τη Γερμανία και την Αυστρία (και στις δύο -0,6 ποσοστιαίες μονάδες).

Πέραν των 16 χιλ. οι κενές θέσεις

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε επίσης την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των κενών θέσεων Εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 16.053, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.275 θέσεις (16,5%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 13.778.

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 2.529 θέσεων (18,7%). Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν 3,3%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 2,9% και 3,0% αντίστοιχα. 

Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (6,6%), Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (4,7%) και Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (4,0%). 

