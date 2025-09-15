Κενές θέσεις εργασίας: Τέταρτο υψηλότερο ποσοστό στην ΕΕ

Το ποσοστό κενών θέσων εργασίας στην Κύπρο, είναι το τέταρτο υψηλότερο στην ΕΕ, σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε η Eurostat.

Μεταξύ των κρατών μελών για τα οποία υπάρχουν διαθέσιμα συγκρίσιμα στοιχεία, τα υψηλότερα ποσοστά κενών θέσεων εργασίας κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 καταγράφηκαν στην Ολλανδία (4,2%) και στο Βέλγιο (3,9%), ακολουθούμενα από την Αυστρία (3,4%), την Κύπρο (3,3%) και τη Μάλτα (3,2%).

Τα χαμηλότερα ποσοστά παρατηρήθηκαν στη Ρουμανία (0,6%), την Ισπανία και την Πολωνία (και οι δύο 0,8%), ακολουθούμενα από τη Βουλγαρία (0,9%).

Σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, το ποσοστό κενών θέσεων εργασίας αυξήθηκε σε 5 κράτη μέλη, παρέμεινε σταθερό σε 3 κράτη μέλη και μειώθηκε σε 19 κράτη μέλη

Αυξήσεις παρατηρήθηκαν στην Κύπρο (+0,3 ποσοστιαίες μονάδες), τη Λιθουανία και τη Μάλτα (και στις δύο + 0,2 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τη Βουλγαρία και την Εσθονία (+0,1 ποσοστιαία μονάδα και στις δύο).

Οι μεγαλύτερες μειώσεις καταγράφηκαν στην Ελλάδα (-0,9 ποσοστιαίες μονάδες), τη Φινλανδία (-0,7 ποσοστιαίες μονάδες), ακολουθούμενες από τη Γερμανία και την Αυστρία (και στις δύο -0,6 ποσοστιαίες μονάδες).

Πέραν των 16 χιλ. οι κενές θέσεις

Σύμφωνα με στοιχεία που ανακοίνωσε επίσης την Δευτέρα η Στατιστική Υπηρεσία, ο αριθμός των κενών θέσεων Εργασίας το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ανήλθε στις 16.053, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 2.275 θέσεις (16,5%) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους που ήταν 13.778.

Σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2025 παρατηρήθηκε αύξηση 2.529 θέσεων (18,7%). Το ποσοστό των κενών θέσεων ως προς το σύνολο των υπαλλήλων και των κενών θέσεων κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2025 ήταν 3,3%, ενώ το προηγούμενο τρίμηνο και το αντίστοιχο τρίμηνο του 2024 ήταν 2,9% και 3,0% αντίστοιχα.

Τα μεγαλύτερα ποσοστά κενών θέσεων το δεύτερο τρίμηνο του 2025 παρατηρούνται στους Τομείς των Δραστηριοτήτων Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης (6,6%), Τεχνών, Διασκέδασης και Ψυχαγωγίας (4,7%) και Διοικητικών και Υποστηρικτικών Δραστηριοτήτων (4,0%).