Κέρδη €7 εκατ. για την Πανδώρα Επενδύσεις το εξάμηνο 2025

Καθαρό κέρδος €7,2 εκατ. ανακοίνωσε για το εξάμηνο του 2025 η εταιρεία Πανδώρα Επενδύσεις, έναντι ζημιών €1,1 εκατ. το εξάμηνο του 2024.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας που ανακοινώθηκαν την Τρίτη, καταγράφηκε αύξηση €16,6 εκατ. στο μεικτό κέρδος.

Οι αναγνωρισμένες πωλήσεις/ εισοδήματα του ομίλου αυξήθηκαν κατά €27,2 εκατ. φθάνοντας στα €47,3 εκατ. από €20,1 εκατ. Η διαφορά οφείλεται σε αύξηση στις πωλήσεις ακινήτων που έχουν αναγνωρισθεί το πρώτο εξάμηνο του 2025 κατά €27,5 εκατ.

Κατά το εξάμηνο του 2025, έχουν υπογραφτεί συμβόλαια για πωλήσεις ακινήτων ύψους €80,4 εκατ. σε σύγκριση με €18,7 εκατ. πέρσι. Στα φετινά αποτελέσματα περιλαμβάνεται η πώληση μέρους του πύργου Oceanus . Οι υπόλοιπες μονάδες του πύργου έχουν πωληθεί τον Ιούλιο του 2025 για το ποσό των €58 εκατ. με το σύνολο της πώλησης του έργου να φθάνει τα €102,78 εκατ. συν ΦΠΑ.

Η εταιρεία πέτυχε ακόμη αύξηση των άλλων λειτουργικών εισοδημάτων κατά €224, χιλ. και μείωση στη ζημιά επανεκτίμηση μετοχών κατά €67,2 χιλ.

Τα έξοδα πώλησης, προώθησης και διοικητικής λειτουργίας αυξήθηκαν κατά €7,1 εκατ.