Ισπανία: Στο 2,7% η ανάπτυξη το 2025, αυξάνει ελαφρώς τις προβλέψεις

Σε μικρή αναβάθμιση των εκτιμήσεων της για την ανάπτυξη το 2025 προχώρησε την Τρίτη η αριστερή Κυβέρνηση της Ισπανίας, παρά την παγκόσμια αβεβαιότητα που τροφοδοτείται από τις εμπορικές εντάσεις.

Ο Υπουργός Οικονομίας Carlos Cuerpo δήλωσε ότι η Κυβέρνηση αναμένει πλέον αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος (ΑΕΠ) κατά 2,7% φέτος, από 2,6% που είχε προβλεφθεί προηγουμένως.

«Η ισπανική οικονομία συνεχίζει να δείχνει σαφή σημάδια δύναμης τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μεσοπρόθεσμα, και συνεχίζουμε να συσσωρεύουμε θετικές οικονομικές ειδήσεις μέρα με τη μέρα», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, περιγράφοντάς την ως «συνετή πρόβλεψη».

Ο Cuerpo δήλωσε ότι η ανάπτυξη της τέταρτης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης τροφοδοτείται από τις επιχειρηματικές επενδύσεις και τις δαπάνες των νοικοκυριών, καθώς και από τον ανθηρό τουριστικό τομέα.

Είπε ακόμη ότι ο αντίκτυπος των εμπορικών εντάσεων μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ είναι σχετικά περιορισμένος στην Ισπανία, σε αντίθεση με πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ η οποία έχει συναφθεί τον Ιούλιο ορίζει βασικό δασμό 15% για τις περισσότερες εξαγωγές από την ΕΕ προς τις ΗΠΑ.

Ωστόσο, η ισπανική Κυβέρνηση εκτιμά ότι μόνο το 5% περίπου των ισπανικών εξαγωγών προορίζεται για τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η ισπανική οικονομία σημείωσε ανάπτυξη κατά 3,2% το 2024, σε σύγκριση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν 1%, καθιστώντας την μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες προηγμένες οικονομίες στον κόσμο.

