Σαφάρι Χριστοδουλίδη στον Καναδά για επενδύσεις

Στο πλαίσιο της εκστρατείας για την ενίσχυση της διεθνούς εικόνας της Κυπριακής Δημοκρατίας ως αξιόπιστου και ελκυστικού επενδυτικού προορισμού, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης αναχωρεί σήμερα το πρωί για το Τορόντο του Καναδά.

Το ταξίδι αυτό αποτελεί συνέχεια της πρόσφατης επίσκεψης του Προέδρου στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για προσέλκυση ποιοτικών επενδύσεων στην Κύπρο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Προεδρίας της Δημοκρατίας, στον Καναδά, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετάσχει σε εκδήλωση που διοργανώνουν τα μέλη των Κυπριακών Κοινοτήτων του Τορόντο το βράδυ της Πέμπτης.

Την Παρασκευή θα συναντηθεί με τον ιδρυτή, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Fairfax κ. Prem Watsa. Θα ακολουθήσει το μεσημέρι της Παρασκευή συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με κορυφαίους επιχειρηματίες και επενδυτές που δραστηριοποιούνται στον χρηματοπιστωτικό τομέα, στην έρευνα, στην καινοτομία και στην ανάπτυξη ακινήτων.

Το βράδυ της Παρασκευής, ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης θα συμμετέχει σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης και σε δείπνο εργασίας που συνδιοργανώνεται από το France Canada Chamber of Commerce(FCCCO), με τη συμμετοχή ανώτατων στελεχών μεγάλων εταιρειών-μελών του Γαλλοκαναδικού Εμπορικού Επιμελητηρίου.

«Η Κυπριακή Δημοκρατία παρουσιάζεται σήμερα ως δυναμική και ανθεκτική οικονομία με υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, ισχυρά δημόσια οικονομικά, ιστορικά χαμηλό ποσοστό ανεργίας και αναβάθμιση της πιστοληπτικής της ικανότητας στην Κατηγορία Α από όλους τους μεγάλους διεθνείς οίκους αξιολόγησης, στοιχεία που δημιουργούν εμπιστοσύνη στους διεθνείς επενδυτές. Ως πλήρες κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χάρη στη στρατηγική της θέση, η Κύπρος προσφέρει ένα μοναδικό περιβάλλον για επενδυτικές και περιφερειακές δραστηριότητες», σημειώνεται.

Τον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη θα συνοδεύουν στον Καναδά ο Υπουργός Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων κ. Αλέξης Βαφεάδης, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, η Υφυπουργός παρά τω Προέδρω κα Ειρήνη Πική, ο Πρόεδρος του Invest Cyprus κ. Ευγένιος Ευγενίου και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα αναχωρήσει από το Τορόντο για τη Νέα Υόρκη στις 20 Σεπτεμβρίου.