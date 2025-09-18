Νομική γνωμάτευση Αχιλλέα Αιμιλιανίδη: Αντισυνταγματική η νομοθετική επιβολή ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα

Το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ έχουν από κοινού ζητήσει και έχουν λάβει νομική γνωμάτευση από τον εγνωσμένου κύρους Συνταγματολόγο Αχιλλέα Αιμιλιανίδη επί του θέματος της νομοθετικής επιβολής ΑΤΑ στον Ιδιωτικό τομέα.

Δυνάμει της υφιστάμενης νομολογίας, αναφέρει η γνωμάτευση, η νομοθετική επιβολή εφαρμογής της ΑΤΑ σε εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 26 του Συντάγματος και το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των εργοδοτικών συνδέσμων, η νομική γνωμάτευση, έχει αποσταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δίδεται στη δημοσιότητα αυτούσια.

ΚΕΒΕ και ΟΕΒ εκφράζουν απογοήτευση και βαθιά ανησυχία για τον μονομερή, όπως τον χαρακτηρίζουν, χειρισμό του συγκεκριμένου ζητήματος και καλούν την κυβέρνηση να παραμείνει προσηλωμένη στο σύστημα της τριμερούς συνεργασίας και στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Αν παρ' ελπίδα επιλέξει τη νομική οδό, τονίζεται, οι εργασιακές σχέσεις θα μεταφερθούν από τις αίθουσες της διαπραγμάτευσης και της συνεργασίας στις αίθουσες των Δικαστηρίων και της αντιδικίας.

Αυτούσια η γνωμάτευση ΕΔΩ.