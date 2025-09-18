Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Νομική γνωμάτευση Αχιλλέα Αιμιλιανίδη: Αντισυνταγματική η νομοθετική επιβολή ΑΤΑ στον ιδιωτικό τομέα

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Header Image

Εάν επιλεγεί η νομοθετική ρύθμιση, αναφέρουν σε κοινή τους ανακοίνωση ΟΕΒ και ΚΕΒΕ οι εργασιακές σχέσεις θα μεταφερθούν από τις αίθουσες της διαπραγμάτευσης και της συνεργασίας στις αίθουσες των Δικαστηρίων και της αντιδικίας

Το ΚΕΒΕ και η ΟΕΒ έχουν από κοινού ζητήσει και έχουν λάβει νομική γνωμάτευση από τον εγνωσμένου κύρους Συνταγματολόγο Αχιλλέα Αιμιλιανίδη επί του θέματος της νομοθετικής επιβολής ΑΤΑ στον Ιδιωτικό τομέα. 

Δυνάμει της υφιστάμενης νομολογίας, αναφέρει η γνωμάτευση, η νομοθετική επιβολή εφαρμογής της ΑΤΑ σε εργαζόμενους με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου, φαίνεται να βρίσκεται σε αντίθεση με το άρθρο 26 του Συντάγματος και το δικαίωμα του συμβάλλεσθαι ελευθέρως. 

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των εργοδοτικών συνδέσμων, η νομική γνωμάτευση,  έχει αποσταλεί στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και δίδεται στη δημοσιότητα αυτούσια. 

ΚΕΒΕ και ΟΕΒ εκφράζουν απογοήτευση και βαθιά ανησυχία για τον μονομερή, όπως τον χαρακτηρίζουν, χειρισμό του συγκεκριμένου ζητήματος και καλούν την κυβέρνηση να παραμείνει προσηλωμένη στο σύστημα της τριμερούς συνεργασίας και στον Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων.

Αν παρ' ελπίδα επιλέξει τη νομική οδό, τονίζεται, οι εργασιακές σχέσεις θα μεταφερθούν από τις αίθουσες της διαπραγμάτευσης και της συνεργασίας στις αίθουσες των Δικαστηρίων και της αντιδικίας. 

Αυτούσια η γνωμάτευση ΕΔΩ.

 

Tags

ΑΤΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited