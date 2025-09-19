Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

Ικανοποιημένα τα συνδικάτα στη Γαλλία από τις απεργιακές κινητοποιήσεις

ΠΟΛΙΤΗΣ NEWS

Το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο, η CGT, έκανε λόγο για πάνω από ενα εκατομμύριο διαδηλωτές

Ικανοποιημένες δήλωσαν ηγεσίες των βασικών συνδικαλιστικών οργανώσεων της Γαλλίας από την συμμετοχή των εργαζομένων στις απεργιακές κινητοποιήσεις και στις διαδηλώσεις που διοργανώθηκαν χθες σε όλες τις σημαντικές πόλεις της χώρας.

Το μεγαλύτερο εργατικό συνδικάτο, η CGT, έκανε λόγο για πάνω από ενα εκατομμύριο διαδηλωτές, ενώ οι αστυνομικές αρχές ανέφεραν τις πρώτες απογευματινές ώρες πως ο αριθμός των διαδηλωτών στις βασικές πόλεις της Γαλλίας, πλην του Παρισιού, ήταν περί τις 300.000.

Σημαντικές ήταν οι επιπτώσεις από τις απεργιακές κινητοποιήσεις στον τομέα των μεταφορών, κυρίως στο Παρίσι, όχι όμως και στις αεροπορικές μεταφορές στο βαθμό που οι περισσότερες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα.

Κλειστά έμειναν πολλά εκπαιδευτικά ιδρύματα, φαρμακεία, θέατρα κ.α.

Δεν έλειψαν τα επεισόδια βίας, κυρίως στην περιοχή του Παρισιού, ενώ οι αστυνομικές αρχές, που σε κάποιες περιπτώσεις έκαναν εκτεταμένη χρήση δακρυγόνων, ανακοίνωσαν την προσαγωγή περίπου 150 ατόμων.

Πηγή: ΚΥΠΕ

