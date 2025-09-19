Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Οικονομία

Φορολογία: Μετά τον προϋπολογισμό τα νομοσχέδια μεταρρύθμισης

ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΕΪΤΑΝΙΔΗΣ

Header Image

Το ΥΠΟΙΚ δεν έχει πρόθεση να σπάσει στα δύο τη διαδικασία έγκρισης των νομοσχεδίων της φορολογικής μεταρρύθμισης. Κατά της «σαλαμοποίησης» τάσσεται η ΟΕΒ

Η πρόταση της προέδρου της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, Χριστιάνας Ερωτοκρίτου, να σπάσει σε δύο φάσεις η ψήφιση των νομοθεσιών της φορολογικής μεταρρύθμισης, όπως διατυπώθηκε στην εκπομπή «Show me the money» του Πολίτη 1...

Αποκτήστε πρόσβαση σε όλο το περιεχόμενο με Premium Συνδρομή!

Tags

ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝΟΙΚΟΝΟΜΙΑΦΟΡΟΛΟΓΙΑΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΙΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΕΦΟΡΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited