Αννίτα Δημητρίου: H οικονομία δεν σηκώνει πειραματισμούς

H οικονομία δεν σηκώνει πειραματισμούς, δήλωσε την Παρασκευή η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ, Αννίτα Δημητρίου, μετά το πέρας της συνάντησης που είχε στα γραφεία του κόμματος με τον Σύνδεσμο Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΔΗΣΥ, στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η επικείμενη φορολογική μεταρρύθμιση, για την οποία ανταλλάχθηκαν απόψεις στην παρουσία της Αντιπρόεδρου και Bουλευτoύ, Σάβιας Ορφανίδου, του εκπρόσωπου Τύπου και Βουλευτή, Ονούφριου Κουλλά και του Μάριου Παπαγεωργίου, επικεφαλής της αρμόδιας Ομάδας Παραγωγής Πολιτικής.

Μετά το πέρας της συνάντησης, η κ. Δημητρίου είπε πως «αν και δεν τηρήθηκε η δέουσα διαβούλευση και προεργασία διαπιστώνουμε με ικανοποίηση πως το Υπουργείο Οικονομικών φαίνεται να επανεξετάζει κάποιες από τις προβληματικές πρόνοιες της μεταρρύθμισης μετά και από τις δικές μας αντιδράσεις».

Το σίγουρο, σημείωσε, «είναι ότι η οικονομία δεν σηκώνει πειραματισμούς. Η Κύπρος οφείλει να διατηρήσει το ευνοϊκό επιχειρηματικό της περιβάλλον και να συνεχίσει να προσελκύει ποιοτικές επενδύσεις».

Όπως είπε η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ «ο στόχος μας μέσα από αυτή τη μεταρρύθμιση είναι σαφής, να ελαφρύνουμε τη μεσαία τάξη, να στηρίξουμε τις οικογένειες με παιδιά και φοιτητές, να ενισχύσουμε τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να ενδυναμώσουμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας».

«Όλα αυτά, φυσικά, με σεβασμό στα δημοσιονομικά περιθώρια του κράτους, ώστε να διατηρήσουμε, και όχι να διαταράξουμε, τη σταθερότητα που με πολύ κόπο και θυσίες κτίσαμε όλα τα προηγούμενα χρόνια», σύμπλήρωσε.

Από την πλευρά του ο ΣΕΛΚ αφού ευχαρίστησε την Πρόεδρο για τη συνάντηση, παρέθεσε προβληματισμούς και επιφυλάξεις, σε σχέση με πρόνοιες της φορολογικής μεταρρύθμισης, κυρίως σε ό,τι αφορά διατάξεις, που ενδεχομένως να επηρεάσουν τις ξένες επενδύσεις.

Η κ. Δημητρίου ενημέρωσε τον Σύνδεσμο ότι όταν τα νομοσχέδια κατατεθούν στη Βουλή «θα μελετηθούν διεξοδικά» και ότι θα λάβουν υπόψη τις παρατηρήσεις όλων των κοινωνικών και οικονομικών φορέων.

