ΥΠΟΙΚ: Θα συνεχίσουμε σωστές οικονομικές πολιτικές

Η κυβέρνηση θα συνεχίσει να εφαρμόζει σωστές οικονομικές πολιτικές βασισμένες στη δημοσιονομική πειθαρχία, που μας επιτρέπουν να διατηρούμε συνθήκες ασφαλείας στην οικονομία και να εφαρμόζουμε μια κοινωνική πολιτική που στηρίζει και ανακουφίζει τις ευάλωτες ομάδες και την μικρομεσαία τάξη, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο Υπουργός Οικονομικών, Μάκης Κεραυνός.

Στη δήλωσή του ο κ. Κεραυνός εκφράζει την ικανοποίηση του για τη νέα αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της Κυπριακής Δημοκρατίας από τον οίκο «Morningstar DBRS».

«Αυτή η νέα αναβάθμιση του «Morningstar DBRS», που είναι η δεύτερη του Οίκου μέσα στο 2025 για την Κύπρο, φέρνει το αξιόχρεο της κυπριακής οικονομίας στην βαθμίδα «Α» από «Α(low)» και καταδεικνύει ξεκάθαρα την εμπιστοσύνη που συνεχίζουν να δείχνουν οι Διεθνείς Οίκοι Αξιολογήσης προς την οικονομική πολιτική που ακολουθεί η κυβέρνηση», τονίζει.

«Η χθεσινή αναβάθμιση από την DBRS επιβεβαιώνει την ορθολογική οικονομική πολιτική που ακολουθεί η Κύπρος, η οποία βασίζεται στη δημοσιονομική πειθαρχία και στις αναπτυξιακές πρακτικές, αλλά και τη δυναμική και ανθεκτικότητα που εμφανίζει η κυπριακή οικονομία μέσα σε ένα διεθνές περιβάλλον γεμάτο σοβαρές προκλήσεις και αβεβαιότητες», προσθέτει.

«Η συνετή οικονομική πολιτική που εφαρμόζει η Κυπριακή Δημοκρατία αξιολογείται θετικά από τους μεγάλους διεθνείς Οίκους αξιολόγησης με τους οποίους η Κυπριακή Δημοκρατία διατηρεί συμβατική σχέση, με αποτέλεσμα τις συνέχεις αναβαθμίσεις της στις ανώτατες επενδυτικές βαθμίδες. Οι αναβαθμίσεις αυτές, δημιουργούν το απαραίτητο κλίμα εμπιστοσύνης και σταθερότητας για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων στην οικονομία και οδηγούν στην ενίσχυση της ανάπτυξης, την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας και τη συνεχή δημιουργία νέων θέσεων εργασίας», υπογραμμίζει.