Ευρωπαϊκή έρευνα: 60% περισσότεροι εργαζόμενοι εκτίθενται σε καύσωνες

Ο αυξανόμενος κίνδυνος που θέτει για τους εργαζόμενους η κλιματική αλλαγή αποδεικνύεται από νέα στοιχεία της ΕΕ που δείχνουν ότι ο αριθμός των ατόμων που εκτίθενται σε καύσωνες στην εργασία έχει αυξηθεί κατά 60% τα τελευταία 20 χρόνια, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για μια ευρωπαϊκή οδηγία σχετικά με τις μέγιστες θερμοκρασίες εργασίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUC), τα πρώτα ευρήματα της νέας Ευρωπαϊκής Έρευνας για τις Συνθήκες Εργασίας δείχνουν ότι ο αριθμός των εργαζομένων που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες μεταξύ ενός τετάρτου και τριών τετάρτων του χρόνου ανέρχεται πλέον στο 21% από 19% το 2015 και 13% το 1995.

Το Eurofound αναφέρει ότι αυτή η αύξηση της έκθεσης συνδέεται με την κλιματική αλλαγή. Ο αριθμός των ατόμων που εργάζονται σε ένα μόνιμα ζεστό περιβάλλον, παραμένει σταθερός στο 5%.Οι εργαζόμενοι στη γεωργία (68%), στις κατασκευές (52%), στη βιομηχανία και στις μεταφορές (και οι δύο 33%) έχουν τα υψηλότερα επίπεδα έκθεσης στη θερμότητα.

Ο κίνδυνος ατυχημάτων στον χώρο εργασίας, αναφέρουν τα στοιχεία, αυξάνεται έως και 15% όταν οι θερμοκρασίες υπερβαίνουν τους 38°C, και η έκθεση έχει επίσης μακροπρόθεσμους κινδύνους για την υγεία, αυξάνοντας τις πιθανότητες καρδιαγγειακών, αναπνευστικών και άλλων παθήσεων, όπως η χρόνια νεφρική νόσος ή η υπογονιμότητα.

Όπως σημειώνεται, η έκθεση του Eurofound έρχεται μετά από ένα ακόμη καλοκαίρι που καταγράφηκαν θάνατοι εργαζομένων σε ακραία ζέστη, κάτι που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί αν οι εργοδότες εφάρμοζαν μέτρα υγείας και ασφάλειας βάσει της κοινής λογικής, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων περιπτώσεων:

Γαλλία: Ένας 35χρονος άνδρας πέθανε επιστρέφοντας από την εργασία του, αφού δούλευε σε υψηλές θερμοκρασίες, και ένας 50χρονος άνδρας πέθανε αφού η θερμοκρασία του σώματός του ανέβηκε στους 42,9 °C ενώ εργαζόταν σε κέντρο διανομής.

Ισπανία: Ένας αγρότης πέθανε λίγο αφότου ένιωσε ζάλη κατά τη συγκομιδή φρούτων σε θερμοκρασίες που υπερέβαιναν τους 40 °C, και μια 51χρονη εργάτρια κατέρρευσε στο σπίτι αφού ολοκλήρωσε τη βάρδιά της ως οδοκαθαρίστρια.

Ελλάδα: Τουλάχιστον δύο εργάτες οικοδομών, ένας 58χρονος και ένας άλλος 65χρονος, πέθαναν μετά από κατέρρευσή τους από θερμοπληξία ενώ εργάζονταν σε υψηλές θερμοκρασίες.

Ιταλία: Ένας 47χρονος εργάτης οικοδομών κατέρρευσε και πέθανε ενώ εργαζόταν σε εργοτάξιο, και ένας 50χρονος εργάτης γης πέθανε αφού έκανε εμετό αρκετές φορές και έπεσε στο έδαφος.

Κάλεσμα για ευρωπαϊκή οδηγία

Για την πρόληψη περαιτέρω θανάτων από ατυχήματα στον χώρο εργασίας που σχετίζονται με τη ζέστη, η Ευρωπαϊκή Συνομοσπονδία Συνδικάτων (ETUC) καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να υποβάλει οδηγία σχετικά με τις μέγιστες θερμοκρασίες εργασίας, ώστε να διασφαλιστεί ότι η εργασία σταματά όταν ο καιρός γίνεται επικίνδυνα ζεστός.

Παράλληλα, αναφέρει ότι θα απαιτούσε επίσης από τους εργοδότες να παρέχουν βασικές προστασίες, όπως πρόσβαση σε σκιά, πόσιμο νερό και προστατευτικό ρουχισμό, καθώς και να συνεργάζονται με τα συνδικάτα για την εφαρμογή προληπτικών σχεδίων για τον κίνδυνο θερμότητας, την εκπαίδευση και τους ιατρικούς ελέγχους.

Σχολιάζοντας τα ευρήματα της έκθεσης του Eurofound, ο Γραμματέας της Συνομοσπονδίας, Τζούλιο Ρομάνι, δήλωσε: «Αυτά τα δεδομένα δείχνουν για άλλη μια φορά την επείγουσα ανάγκη τα δικαιώματα των εργαζομένων να συμβαδίζουν με την κλιματική αλλαγή. Η σημαντική αύξηση του αριθμού των ατόμων που εκτίθενται σε υψηλές θερμοκρασίες στην εργασία δεν μπορεί να αγνοηθεί. Χρειαζόμαστε αλλαγές κοινής λογικής στον τρόπο που εργαζόμαστε για να διατηρήσουμε τους ανθρώπους ασφαλείς».

«Κάθε καλοκαίρι φέρνει πλέον μια έξαρση θανάτων που προκαλούνται από την προσδοκία ότι οι άνθρωποι πρέπει να συνεχίσουν να εργάζονται σε επικίνδυνα υψηλές θερμοκρασίες. Αυτό δεν μπορεί να επιτραπεί να συνεχιστεί», τόνισε.

«Η Επιτροπή δεν μπορεί να συνεχίσει να κάνει τα στραβά μάτια. Χρειαζόμαστε μια ευρωπαϊκή οδηγία για τις μέγιστες θερμοκρασίες εργασίας, επειδή η κλιματική αλλαγή είναι εκ φύσεως ένα διασυνοριακό ζήτημα», υπογραμμίζει.

«Γνωρίζουμε ότι έρχονται κύματα καύσωνα και είναι λογικό να περιμένουμε ότι οι εργοδότες θα πρέπει να συνεργαστούν με τα συνδικάτα σε ένα σχέδιο για να διατηρήσουν τους εργαζόμενους ασφαλείς κάνοντας ένα διάλειμμα όταν ο καιρός γίνεται πολύ ζεστός, καθώς και παρέχοντας σκιά, πόσιμο νερό, εκπαίδευση και ιατρικούς ελέγχους», κατέληξε.