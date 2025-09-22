ΑΤΑ: Στο περίμενε συντεχνίες, εργοδότες για νέα συνάντηση- Καμία πρόσκληση Υπουργείου προς το παρόν

Πανσυνδικαλιστική συνάντηση ορίστηκε για την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου για το ζήτημα της ΑΤΑ. Παράλληλα, οι εκτελεστικές επιτροπές ΟΕΒ και ΚΕΒΕ θα πραγματοποιήσουν κοινή συνάντηση στις 2 Οκτωβρίου για συντονισμό για το ίδιο θέμα, αλλά και για άλλα ζητήματα που απασχολούν τον επιχειρηματικό κόσμο.

Πάντως, όπως είπαν στο ΚΥΠΕ, μέχρι στιγμής οι δύο πλευρές δεν έχουν λάβει πρόσκληση από το Υπουργείο Εργασίας για την πραγματοποίηση νέας συνάντησης για την ΑΤΑ.

Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο ΓΓ της ΣΕΚ, Ανδρέας Μάτσας, είπε ότι έχει οριστεί νέα πανσυνδικαλιστική διάσκεψη για την ερχόμενη Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου, στις 10 το πρωί στο οίκημα της ΣΕΚ.

«Θα ενημερώσουμε τις υπόλοιπες οργανώσεις για τις εξελίξεις και θα αξιολογηθούν τα δεδομένα», είπε. Ερωτηθείς αν υπάρχει πρόθεση για απόφαση επέκτασης των μέτρων, άφησε το ενδεχόμενο ανοιχτό. «Είναι πιθανό να ληφθούν αποφάσεις που να οδηγούν σε επέκταση ή κορύφωση των μέτρων», είπε.

Ο κ. Μάτσας σημείωσε ότι μέχρι στιγμής οι συνδικαλιστικές οργανώσεις δεν έχουν λάβει νέα πρόσκληση από τον Υπουργό Εργασίας για νέα συνάντηση για το θέμα. Υπενθυμίζεται ότι μία συνάντηση είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη βδομάδα και αναμενόταν ο καθορισμός και δεύτερης συνάντησης. «Όπως εξελίσσονται τα πράγματα, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη η όλη διαδικασία. Αν έχουμε πρόσκληση από τον Υπουργό θα ανταποκριθούμε», είπε.

Συντονισμός εργοδοτών

Κοινή συνάντηση έχει καθοριστεί και από πλευράς εργοδοτικών οργανώσεων. Μιλώντας στο ΚΥΠΕ, ο ΓΔ της ΟΕΒ, Μιχάλης Αντωνίου, απέφυγε τον όρο «πανεργοδοτική» συνάντηση, καθώς, όπως ανέφερε, κάτι τέτοιο παραπέμπει σε «πολεμική ατμόσφαιρα που δεν έχει σχέση με τις προθέσεις ή τον τρόπο που λειτουργούν οι δύο οργανώσεις».

«Κρίναμε σε ανώτατο επίπεδο ότι χρειάζεται μια κοινή συνεδρία για καλύτερο συντονισμό, αλληλοενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί της αρχής, σε βασικά ζητήματα που απασχολούν την επιχειρηματική κοινότητα, καθώς ήδη υπάρχουν ομοιόμορφες προσεγγίσεις», είπε.

Όπως ανέφερε, το ζήτημα της ΑΤΑ είναι προεξάρχον, λόγω επικαιρότητας. Ωστόσο, αναμένεται να συζητηθούν και η φορολογική μεταρρύθμιση και η μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ζητήματα που χαρακτήρισε «θεμελιωδέστατης σημασίας» για το επιχειρείν.

Η κοινή συνάντηση θα έχει τη μορφή κοινής συνεδρίασης των εκτελεστικών επιτροπών των δύο οργανώσεων. Ο ίδιος δεν θυμάται να έχει ξαναγίνει κάτι αντίστοιχο, αλλά σημείωσε την πρόθεσή του να προτείνει τη θεσμοθέτηση της συνάντησης μία φορά τον χρόνο ή το εξάμηνο.

«Υπάρχει μία καλά εμπεδωμένη σχέση και συντονισμός που μπορούν να πάρουν και μια μορφή πάνω στην οποία θα χτίσουμε στο μέλλον», είπε, σημειώνοντας ότι οι δύο οργανώσεις υπηρετούν τους ίδιους στόχους, «το καλό των επιχειρήσεων, της οικονομίας, την ανταγωνιστικότητα, τα υγιή δημόσια οικονομικά».

Όσον αφορά το θέμα της ΑΤΑ, ο κ. Αντωνίου είπε στο ΚΥΠΕ ότι η εργοδοτική πλευρά δεν έχει λάβει πρόσκληση από το Υπουργείο για νέα συνάντηση. Υπογράμμισε, ωστόσο, ότι το ζήτημα «ΑΤΑ για όλους» είναι εκτός συζήτησης από πλευράς τους. Επικαλούμενος την ευγένεια και τον σεβασμό στους θεσμούς, ο ΓΔ της ΟΕΒ είπε ότι «δεν υπάρχει προηγούμενο να αρνηθήκαμε συνάντηση σε πρόσκληση», επισημαίνοντας, ωστόσο, ότι οι δύο εργοδοτικές οργανώσεις είναι δεσμευμένες ότι το θέμα «ΑΤΑ για όλους» είναι εκτός συζήτησης.

Ερωτηθείς για τα υπόλοιπα σημεία του πλαισίου του Υπουργού Εργασίας, που αφορούν την κλιμακωτή απόδοσή της, τη σύνδεση με την ανταγωνιστικότητα και δικλείδες για τον πληθωρισμό, ο κ. Αντωνίου είπε ότι αυτές οι παράμετροι, μαζί με το καλάθι του νοικοκυριού, είναι αυτές πάνω στις οποίες όλο το προηγούμενο διάστημα «κάναμε ασκήσεις προσομοίωσης, φόρμουλες, μοντέλα, αλλάζαμε τα μεγέθη για να βγαίνει αποτέλεσμα που να διατηρεί το ποσοστό επιβάρυνσης στις υφιστάμενες δεσμεύσεις και επίπεδα». Όπως υπογράμμισε, «πιστεύουμε ότι εκεί είναι και η λύση του προβλήματος για τις δικές μας επιδιώξεις», σημειώνοντας ότι πιθανώς όταν συγκεκριμενοποιηθούν τα μεγέθη «θα έχουμε διαφωνίες με τους εταίρους μας».

Ο κ. Αντωνίου πρόσθεσε ότι οι απόψεις των εργοδοτικών οργανώσων για την ΑΤΑ δεν άλλαξαν ποτέ. «Είναι μια παθογένεια που πλήττει την ανταγωνιστικότητα σε ανοικτές οικονομίες», είπε, σημειώνοντας ότι αυτή τους η άποψη είναι «τεκμηριωμένη, αποδεδειγμένη και υιοθετημένη από σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών κρατών». Πρόσθεσε ότι δεν μπορεί η προσπάθεια εξορθολογισμού αυτού του συστήματος να είναι επιχείρημα για να μεταφερθεί «κάτι που είναι παθογένεια σε μεγαλύτερο αριθμό», επειδή έχει εκλογικευθεί ο τρόπος λειτουργίας του σε αυτούς που το εφαρμόζουν.

Εξέφρασε, ωστόσο, την αισιοδοξία ότι υπάρχει πεδίο σύγκλισης των κοινωνικών εταίρων και είπε ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις απλώνουν το χέρι προς όλες τις πλευρές, συνδικαλιστικές οργανώσεις και Κυβέρνηση.

Πηγή: ΚΥΠΕ