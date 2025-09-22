ΟΕΒ: Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου εισηγήσεις στις συντεχνίες για συλλογικές συμβάσεις

Μέχρι τις 31 Οκτωβρίου θα πρέπει οι επιχειρήσεις που επιθυμούν τροποποίηση των συλλογικών συμβάσεων τους που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου, να υποβάλουν σχετικό αίτημα στις συντεχνίες.

Όπως αναφέρει σε εγκύκλιό της, η βοηθός γενική διευθύντρια της ΟΕΒ, Λένα Παναγιώτου, «σε περίπτωση που ισχύουσα συλλογική σύμβαση μεταξύ της επιχείρησης σας και των συντεχνιών λήγει στις 31/12/2025, εάν επιθυμείτε την τροποποίηση της σύμβασης, θα πρέπει να γνωστοποιήσετε την πρόθεσή σας αυτή προς την άλλη πλευρά».

Η γνωστοποίηση αυτή, επισημαίνει, με βάση τις πρόνοιες του Κώδικα Βιομηχανικών Σχέσεων και την ισχύουσα πρακτική πρέπει να γίνει με επιστολή σας προς τις συντεχνίες η οποία να αποσταλεί τουλάχιστον δύο μήνες πριν τη λήξη της υφιστάμενης σύμβασης, δηλαδή το αργότερο μέχρι την 31/10/2025.

H επιστολή αυτή, σημειώνεται, ενδεικτικά θα μπορούσε να έχει το πιο κάτω περιεχόμενο.

"Αναφορικά με τη συλλογική μας σύμβαση που λήγει στις 31/12/2025 σας πληροφορούμε ότι προτιθέμεθα να σας υποβάλουμε εισηγήσεις/απόψεις σχετικά με την τροποποίηση/ανανέωσή της.

Λεπτομερή ανάλυση των εισηγήσεων/απόψεών μας θα σας υποβάλουμε το συντομότερο δυνατό".

Αντίγραφο της επιστολής θα πρέπει να αποσταλεί προς το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Διευθυντή Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων) και προς την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ) για ενημέρωση.

Στη συνέχεια, θα πρέπει να υποβληθούν συγκεκριμένες εισηγήσεις/απόψεις, πριν την εκπνοή της σύμβασης, δηλαδή πριν την 31/12/2025 έτσι ώστε να βρίσκονται στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων επί ίσοις όροις με τυχόν αιτήματα των συντεχνιών.

Τα πιο πάνω χρονοδιαγράμματα διαμορφώνονται ανάλογα σε περίπτωση συμβάσεων που λήγουν στους πρώτους μήνες του 2026. Π.χ. Για συμβάσεις που λήγουν στις 31/1/2026 η πιο πάνω επιστολή πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι 30/11/2025 και οι συγκεκριμένες εισηγήσεις σας μέχρι την 31/1/2026. Επίσης, για συμβάσεις που λήγουν π.χ. στις 30/6/2026, η επιστολή πρέπει να σταλεί το αργότερο μέχρι 30/4/2026 και οι συγκεκριμένες προτάσεις σας, το αργότερο μέχρι 30/6/2026.

«Με σκοπό τη διαμόρφωση όσο το δυνατό πιο ολοκληρωμένης εικόνας και την πληρέστερη εξυπηρέτηση των επηρεαζόμενων επιχειρήσεων, παρακαλούμε όπως σε περίπτωση που τυχόν υποβληθούν από τις συντεχνίες αιτήματα, μας αποστείλετε αντίγραφο», αναφέρεται.