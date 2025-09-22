Πολίτης 107.6 & 97.6 FM

|

Politis En Logo
| Περιβάλλον

Τρίτη εστία φωτιάς σήμερα στην Πάφο - Μαίνεται μεταξύ Γουδί - Χρυσοχούς

ΚΙΚΗ ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ

Header Image

Καίγεται άγρια βλάστηση και την κατάσβεση υποστηρίζουν τέσσερα πτητικά μέσα.

Σε εξέλιξη βρίσκεται νέα πυρκαγιά μεταξύ των κοινοτήτων Γουδί - Χρυσοχούς, στην επαρχία Πάφου με ώρα κλήσης τις 10:53 π.μ.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία για την κατάσβεση της φωτιάς επιχειρούν πυροσβεστικά οχήματα από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς επαρχίας Πάφου, με υποστήριξη του Τμήματος Δασών και της Επαρχιακής Διοίκησης.

Τις επίγειες δυνάμεις υποστηρίζουν με ρίψεις νερού τέσσερα πτητικά μέσα πυρόσβεσης. Καίγεται άγρια βλάστηση και ξηρά χόρτα, έκτασης περίπου τεσσάρων εκταρίων.

Επιπρόσθετα, στην επαρχία Πάφου ξεχωριστές πυρκαγιές εκδηλώθηκαν σήμερα Δευτέρα στις 10:36 π.μ. στην περιοχή "Βατούθκια" παρά την κοινότητα Κοίλη, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο στις 11:10 και κατέκαυσε μισό δεκάριο από ξηρά χόρτα και άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της εργάστηκαν δύο πυροσβεστικά οχήματα και μία Φορητή Μονάδα Πυρόσβεσης από τους Πυροσβεστικούς Σταθμούς Υπαίθρου επαρχίας Πάφου.

 Στις 11:11 πυρκαγιά σε μικρό σωρό από κλαδέματα και ξηρά χόρτα στα Κονιά της επαρχίας Πάφου, έχει τεθεί υπό έλεγχο.

Tags

ΠΑΦΟΣΦΩΤΙΑ

ΤΑ ΑΚΙΝΗΤΑ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ

Λογότυπο Altamira

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας www.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθεί ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Διαβάστε περισσότερα

Κάντε εγγραφή στο newsletter του «Π»

Εγγραφείτε στο Newsletter της εφημερίδας για να λαμβάνετε καθημερινά τις σημαντικότερες ειδήσεις στο email σας.

ΕΓΓΡΑΦΗ

Ακολουθήστε μας στα social media

App StoreGoogle Play
© 2025 Developed by P.C Admin 22 Limited