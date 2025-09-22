Χατζηλαού: Άνοιγμα ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού χωρίς όφελος για καταναλωτές

Το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού από την 1η Οκτωβρίου, δεν θα έχει ουσιαστικό όφελος για την συντριπτική πλειοψηφία των οικιακών καταναλωτών ενέργειας, δήλωσε ο ηλεκτρολόγος μηχανικός, σύμβουλος για θέματα ηλεκτρικής ενέργειας, Χρίστος Χατζηλαού.

Σε δηλώσεις του στο οικονομικό ένθετο «Showme the Money» του Πολίτη 107,6 & 97,6, ο κ. Χατζηλαού, ανέφερε ότι το άνοιγμα της ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρισμού είναι ένα ορόσημο για το ενεργειακό γίγνεσθαι της χώρας μετά από καθυστερήσεις ετών. Υπέδειξε ωστόσο ότι θα πρέπει να προβληματιστούμε κατά πόσο αυτό θα αποβεί εις όφελος των οικιακών καταναλωτών.

Η ανταγωνιστική αγορά, πρόσθεσε, αφορά την χονδρική αγορά, δηλαδή τις σχέσεις του παραγωγού με τον προμηθευτή και όχι τις σχέσεις του προμηθευτή με τον τελικό καταναλωτή. Έφερε ως παράδειγμα την Ελλάδα που ναι μεν υπήρξαν μειώσεις στην χονδρική αγορά αλλά στο τέλος ο καταναλωτής δεν έχει δει απολύτως τίποτε.

Σημείωσε ότι υγιής ανταγωνισμός υπάρχει όταν υπάρχουν παίκτες, αναφέροντας ότι εμείς δεν έχουμε. Έχουμε να κάνουμε με καμία δεκαριά ιδιώτες παραγωγούς 300 μεγαβάτ φωτοβολταϊκών, πρόσθεσε.

Επεσήμανε ότι το αυξημένο τιμολόγιο της ΑΗΚ θα συνεχίσει να επιβάλλεται στους καταναλωτές.

Για το net metering και net biling, σημείωσε ότι αναμένεται να εφαρμοστεί μέχρι το τέλος του έτους και στη συνέχεια οι καταναλωτές θα μπορούν να συνεχίσουν τα προγράμματα και θα καρπώνονται τον φθηνό ηλεκτρισμό γιατί έχουν εγκαταστατήσει φωτοβολταϊκά συστήματα.

Κλιματιστικά στα σχολεία

Ο κ. Χατζηλαού αναφερόμενος στο πρόβλημα με τα κλιματιστικά στα σχολεία, σημείωσε ότι θα πρέπει να γίνουν ενισχύσεις του ηλεκτρικού δικτύου, σημειώνοντας ότι θα μπορούσαν να τοποθετηθούν φωτοβολταϊκά στις ορεινές των σχολείων που θα λειτουργούν αυτόνομα και κατά τη διάρκεια της ημέρας που υπάρχει ηλιοφάνεια, θα μπορούσαν να καλύψουν μέρος της κατανάλωσης ενέργειας.