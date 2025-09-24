Τι εισηγείται η ΠΑΣΥΔΥ για τη φορολογική μεταρρύθμιση

Αύξηση του αφορολόγητου εισοδήματος πέριξ των €24.000, εισηγείται η Παγκύπρια Συντεχνία των Δημοσίων Υπαλλήλων (ΠΑΣΥΔΥ) ενώ οι υπόλοιπες συνακόλουθες κλίμακες φορολόγησης με συντελεστές φορολόγησης 25% και 30% πέριξ των €34.000 και €44.000 αντίστοιχα.

Σύμφωνα με την συντεχνία που κακίζει την έλλειψη ουσιαστικού κοινωνικού διαλόγου στο πλαίσιο των θεσμοθετημένων διαδικασιών, με τον τρόπο αυτό θα υπάρχει ουσιαστική ελάφρυνση των φυσικών προσώπων στη βάση της φιλοσοφίας και του αποπληθωρισμού των φορολογικών κλιμάκων, αρχή που όπως σημειώνει ο γ.γ. της ΠΑΣΥΔΥ, Στράτης Ματθαίου, ίσχυε διαχρονικά σε κάθε φορολογική μεταρρύθμιση.

Πιστώσεις για ανήλικα τέκνα αντί εισοδηματικά κριτήρια

Επιπλέον, σημειώνεται ότι με την εισαγωγή οποιωνδήποτε εισοδηματικών κριτηρίων για εκπτώσεις για φοιτητές και τέκνα, δημιουργούνται στρεβλώσεις και άνιση μεταχείριση μεταξύ των εργαζομένων. Συγκεκριμένα, εκφράζεται η θέση ότι με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται μόνο περιορισμένο φάσμα μισθολογικών εισοδημάτων και για περιορισμένη χρονική διάρκεια.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, οι εκπτώσεις για φοιτητές και τέκνα θα πρέπει να παραχωρούνται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ή για σκοπούς απλούστευσης να γίνει αντικατάστασή τους με πρόνοια για φορολογική πίστωση €200 ανά παιδί για όσους έχουν ανήλικα τέκνα.

Παράλληλα, διαπιστώνεται ετεροβαρής μεταχείριση των νομικών προσώπων σε σχέση με τα φυσικά πρόσωπα. Για παράδειγμα, σημειώνεται ,φυσικό πρόσωπο με φορολογητέο εισόδημα €28.000 θα έχει όφελος €200 ενώ φυσικό πρόσωπο που έχει συστήσει εταιρεία με το ίδιο φορολογητέο εισόδημα, θα έχει όφελος €2275.

Ρύθμιση άλλων πτυχών

Πέραν από τη ρύθμιση των φορολογικών κλιμάκων, οι δημόσιοι υπάλληλοι θεωρούν ότι χρήζουν ρύθμισης και άλλες πτυχές όπως η επαναφορά του ποσοστού επιβολής αμυντικής εισφοράς επί των πιστωτικών τόκων στο 10% που ίσχυε το 2011 από 17% στο οποίο ανήλθε τα τελευταία χρόνια.

Επίσης, η αυτόματη αναθεώρηση με βάση τον πληθωρισμό ανά τετραετία των εισοδηματικών κριτηρίων για την επιβολή κοινωνικών επιδομάτων και η απαλλαγή από τον φόρο εισοδήματος των οποιονδήποτε συμπληρωματικών πληρωμών που καλούνται να καταβάλλουν οι ασθενείς στο πλαίσιο του ΓεΣΥ.

Εκ των ων ουκ άνευ πρόσθετες εξουσίες στον έφορο

Κρίσιμη πτυχή στην όλη συζήτηση, τονίζεται, παραμένει η πάταξη της φοροδιαφυγής, σημειώνοντας ότι αποτελεί κοινωνική απαίτηση και αναγκαία προϋπόθεση για ισονομία, δικαιοσύνη και διαφάνεια. Προς αυτήν την κατεύθυνση, υπογραμμίζει, η ενίσχυση του Τμήματος Φορολογίας με τα απαραίτητα εργαλεία και εξουσίες ώστε να ασκεί αποτελεσματικά το ρόλο του παραμένει εκ των ων ουκ άνευ.

Σύμφωνα με την ΠΑΣΥΔΥ, το Τμήμα Φορολογίας έχει κρίσιμο ρόλο να διαδραματίσει προς αυτήν την κατεύθυνση, ως ο βασικότερος πυλώνας των κρατικών εσόδων. Σε αυτό το πλαίσιο, υποδεικνύεται, η αναβάθμιση του ρόλου του και η επαρκής στελέχωση του τμήματος αποτελεί επένδυση με πολλαπλάσια απόδοση για το δημόσιο συμφέρον.

Αδιαπραγμάτευτος στόχος, υπογραμμίζεται, «είναι να πετύχουμε με τολμηρές και δραστικές αποφάσεις μια φορολογική μεταρρύθμιση πραγματικά δίκαιη, αποτελεσματική, επωφελή για την οικονομία και κατ’ επέκταση για την κοινωνία».