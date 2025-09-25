Στα €162 εκατ. οι ταμειακές εισροές ΚΕΔΙΠΕΣ με ετήσια μείωση 23%- Αύξηση 13% στις συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης

Οι τακτικές ταμειακές εισροές της ΚΕΔΙΠΕΣ το εξάμηνο του 2025 ανήλθαν στα €161,5 εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 22,9% έναντι €209,4 εκατ. το εξάμηνο του 2024, σύμφωνα με στοιχεια που ανακοινώθηκαν την Πέμπτη, ενώ οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης παρουσιάζουν αύξηση 13%.

Νέα αποπληρωμή κρατικής βοήθειας

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβούλιου της ΚΕΔΙΠΕΣ πραγματοποιήθηκε νέα αποπληρωμή κρατικής βοήθειας σε μετρητά ύψους €50 εκατ. για το τρίτο τρίμηνο 2025 αυξάνοντας το συνολικό ποσό αποπληρωμής κρατικής βοήθειας σε μετρητά σε €1,66 δισ. από την έναρξη των εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ τον Σεπτέμβριο 2018.

Παράλληλα η ΚΕΔΙΠΕΣ συνεχίζει να διατηρεί απόθεμα μετρητών ύψους €90 εκατ. για σκοπούς χρηματοδότησης του Σχεδίου ‘Ενοίκιο Έναντι Δόσης’.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα

Τα αποτελέσματα του εξαμήνου ήταν μικτά, με αυξημένες συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης κατά 13% και ανήλθαν σε €321 εκατ. ενώ οι ταμειακές εισροές μειώθηκαν κατά 23% σε €162 εκατ., με αυξημένους όμως ρυθμούς το δεύτερο τρίμηνο.

Εξαιρουμένων εισπράξεων €17,7 εκατ. σε σχέση με κτήριο υψηλής αξίας του εξάμηνου του 2024, η μείωση στις ταμειακές ροές είναι 15,7%.

Οι σωρευτικές ταμειακές εισροές από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ την 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι και την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθαν σε €2,7 δισ.

Οι εισπράξεις από τη διαχείριση χορηγήσεων και ακινήτων ανήλθαν στα €2,6 δισ ή 32,7% της ονομαστικής αξίας του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων και ακινήτων ύψους €8,1 δισ. κατά την 1η Σεπτεμβρίου 2018.

Οι λειτουργικές δαπάνες και οι δαπάνες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων του εξαμήνου 2025 ανήλθαν στα €48,6 εκατ., μειωμένες κατά 13,7% από €56,3 εκατ. το εξάμηνο του 2024

Οι συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης μέσω της διαχειρίστριας εταιρείας doValue διαμορφώθηκαν σε €321 εκατ. για το εξάμηνο 2025 έναντι €284 εκατ. για το εξάμηνο 2024.

Οι συνολικές λύσεις από την έναρξη εργασιών της ΚΕΔΙΠΕΣ μέχρι την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθαν στα €4,9 δισ. ή 66,6% του αρχικού υπολοίπου δανείων ύψους €7,4 δισ.

Οι χορηγήσεις σε ονομαστική αξία διαμορφώθηκαν σε €5.217εκ. στο τέλος του Α’ Εξαμήνου 2025 από €5.439εκ. στο τέλος του έτους 2024 και €5.747 στο τέλος του Α’ Εξαμήνου 2024.

Τα στοιχεία ενεργητικού στο τέλος του εξαμήνου 2025 διαμορφώθηκαν σε €5,8 δισ. σε ονομαστική αξία και περιλαμβάνουν μετρητά και ρευστά περιουσιακά στοιχεία ύψους €199 εκατ., ακίνητη περιουσία συνολικής αξίας €372 εκατ. και εξυπηρετούμενες χορηγήσεις €669 εκατ.

Η συνολική απομόχλευση στοιχείων ενεργητικού από την έναρξη των εργασιών από 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι την 30η Ιουνίου 2025 ανήλθε στο 29,4% και εξαιρουμένων των συμβατικών τόκων δανείων σε 48,2%.

Αναμένεται επιτάχυνση λύσεων και ροών

«Τα αποτελέσματα του εξαμήνου ήταν μικτά, με αυξημένες συνολικές λύσεις αναδιάρθρωσης ή/και ανάκτησης κατά 13% και ανήλθαν σε €321 εκατ. ενώ οι ταμειακές εισροές μειώθηκαν κατά 23% σε €162 εκατ., με αυξημένους όμως ρυθμούς το τρίμηνο. Αναμένεται περαιτέρω επιτάχυνση τόσο των λύσεων όσο και των ταμειακών εισροών το δεύτερο εξάμηνο του 2025», αναφέρει σε δήλωσή του ο πρόεδρος του ΔΣ της ΚΕΔΙΠΕΣ, Λάμπρος Παπαδόπουλος.

Σχέδιο Εγγύησης Δανείων προς την Ελληνική Τράπεζα

Σε σχέση με το Σχέδιο Εγγύησης Δανείων (Asset Protection Scheme) προς την Ελληνική Τράπεζα, η συμβατική αξία των περιουσιακών στοιχείων που καλύπτονται από το Σχέδιο στις 31/03/2025 (τελευταία ημερομηνία αναφοράς για την οποία έχει υποβληθεί απαίτηση) ανέρχεται σε €1,1 δισ. σε σχέση με €2,6 δισ. κατά την έναρξη του Σχεδίου παρουσιάζοντας συνολική μείωση 57% από την έναρξη του Σχεδίου.

Η τιμή αναφοράς των περιουσιακών στοιχείων στις 31/03/2025 ανέρχεται σε €840 εκατ. σε σχέση με €2,3 δισ. κατά την έναρξη του Σχεδίου (τιμή αναφοράς είναι το ποσό που καλύπτεται από το Σχέδιο) παρουσιάζοντας συνολική μείωση 63% από την ημερομηνία έναρξης.

Απαιτήσεις €103 εκατ. από Ελληνική

Στο πλαίσιο του Σχεδίου έχουν υποβληθεί από την Ελληνική Τράπεζα απαιτήσεις συνολικού ύψους €103,3 εκατ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31 Μαρτίου 2025. Οι συνολικές καθαρές πληρωμές ανέρχονται σε €102,7 εκατ. για εξόφληση των απαιτήσεων μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου 2024. Στην βάση της κατ’ αρχήν συμφωνίας με την Ελληνική Τράπεζα για τερματισμό του Σχεδίου, οι απαιτήσεις για την περίοδο μετά την 30η Σεπτεμβρίου 2024 δεν θα καταστούν πληρωτέες και θα ακυρωθούν με την υπογραφή της τελικής συμφωνίας και τον τερματισμό του Σχεδίου.

Οι πληρωμές της Ελληνικής Τράπεζας προς την Κυπριακή Δημοκρατία ως εγγυήτριας του Σχεδίου ανήλθαν σωρευτικά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2024 στα €45,1 εκατ.

Σε συνέχεια της προκαταρκτικής συμφωνίας με την Ελληνική Τράπεζα τον Απρίλιο 2025 για τερματισμό του Σχεδίου Εγγύησης Δανείων και την επαναγορά σχετικού χαρτοφυλακίου μη-εξυπηρετούμενων δανείων, καθώς και τον τερματισμό των υποχρεώσεων και εγγυήσεων αποζημιώσεων σε σχέση με τη Συμφωνία Μεταφοράς Περιουσιακών Στοιχείων από την πρώην Συνεργατική Κυπριακή Τράπεζα στην πρώην Ελληνική Τράπεζα του 2018, οι διαδικασίες βρίσκονται σε εξέλιξη και η συνολική συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις αρχές του επόμενου έτους.

Η σχετική απαραίτητη έγκριση από την Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει δοθεί στις 19 Σεπτεμβρίου του 2025. Εντός Σεπτεμβρίου 2025 αναμένεται επίσης η ολοκλήρωση του μέρους της συναλλαγής που αφορά τον τερματισμό των υποχρεώσεων και εγγυήσεων αποζημιώσεων σε σχέση με τη Συμφωνία Μεταφοράς Περιουσιακών Στοιχείων του 2018.

Σχέδιο «Ενοίκιο Έναντι Δόσης»-Εγκρίθηκαν 680 αιτήσεις, αποκτήθηκαν 254 κατοικίες

Σχετικά με τις εξελίξεις των εργασιών του Σχεδίου «Ενοίκιο Έναντι Δόσης»του οποίου η ΚΕΔΙΠΕΣ είναι ο φορέας υλοποίησης, στο σύνολο των 2166 αιτήσεων που δεν έχουν απορριφθεί ή αποσυρθεί, έχουν εγκριθεί 680 αιτήσεις ενώ 254 κατοικίες έχουν ήδη αποκτηθεί.

Μέχρι το τέλος του έτους αναμένεται η απόκτηση 400 κατοικιών και η έγκριση περί των 800-900 αιτήσεων. Ένας σημαντικός αριθμός αιτήσεων (900) παραμένει στο στάδιο της τεχνικής αξιολόγησης όπου παρατηρείται σημαντική καθυστέρηση τόσο από τους δανειολήπτες όσο και από την πλευρά των Επαρχιακών Οργανισμών Αυτοδιοίκησης (ΕΟΑ) στην εξασφάλιση των εγγράφων, τα οποία κρίνονται αναγκαία για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Το Σχέδιο παραμένει εντός του αναθεωρημένου πλάνου για έγκριση 1600 αιτήσεων, αριθμός διπλάσιος από την αρχική εκτίμηση που ήταν για 800 εγκρίσεις.

Η μέχρι σήμερα δαπάνη για την υλοποίησή του Σχεδίου ανήλθε στα €30 εκατ., για την ένταξη των 254 κατοικιών στο Σχέδιο.

Νέο σχέδιο πρόωρης Εξόφλησης Ενήμερων Δανείων

Η εκστρατεία του νέου Σχεδίου Πρόωρης Εξόφλησης Ενήμερων Δανείων εξαγγέλθηκε τον Ιούλιο του 2025, προσφέροντας στους δανειολήπτες τη δυνατότητα να εξοφλήσουν πλήρως τις αναδιαρθρωμένες και ενήμερες οφειλές τους.

Το Σχέδιο έχει προσελκύσει έντονο ενδιαφέρον, και με βάση τα μέχρι σήμερα διαθέσιμα στοιχεία, η ανταπόκριση υπήρξε ιδιαίτερα θετική, με ποσοστό συμμετοχής που ξεπέρασε τις αρχικές εκτιμήσεις.

Μέσω του Σχεδίου οι δανειολήπτες επωφελούνται από σημαντική έκπτωση επί του υπολοίπου του δανείου τους, γεγονός που ενισχύει τη δυνατότητα ομαλής και ευνοϊκής εξόφλησης των υποχρεώσεών τους.

Το Σχέδιο θα παραμείνει σε ισχύ μέχρι το τέλος του έτους και η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται πλήρως στο επιχειρηματικό πλάνο της ΚΕΔΙΠΕΣ, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επιτάχυνση της μείωσης του συνολικού χαρτοφυλακίου δανείων που διαχειρίζεται η ΚΕΔΙΠΕΣ.