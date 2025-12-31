Πώς θα κάνουν πρωτοχρονιά τα κανάλια - Ο ΑΝΤ1 που βγήκε εκτός παιχνιδιού, η Ελπίδα, η Καραντώνη και το Voice Special

Διαμορφωμένο διαφορετικά είναι το σκηνικό τη φετινή Πρωτοχρονιά, αφού έχουμε μπόλικες αλλαγές. Στην ουσία, από τα πέντε κανάλια, τα τρία έχουν δική τους παραγωγή, το Omega, το ΡΙΚ και ο Alpha, ενώ Σίγμα και ΑΝΤ1 μένουν εκτός παιχνιδιού και θα αρκεστούν σε ό,τι έχει η Ελλάδα. Βασική διαφορά φέτος, ο ΑΝΤ1, ο οποίος βλέποντας πως οι special εκπομπές του Μιχάλη Σοφοκλέους δεν κερδίζουν τη μάχη της τηλεθέασης, αποφάσισε να μην ξοδέψει περισσότερα λεφτά στριμώχνοντας τον κόσμο σε εκείνο το μικρό του στούντιο και έτσι απλά έκαναν εορταστικό επεισόδιο που θα μεταδοθεί στη μέρα του «Casa de Mikel». Μετά από εννέα συνεχόμενα χρόνια που ο ΑΝΤ1 κάνει τοπική παραγωγή και 5 που τις παρουσιάζει ο Μιχάλης Σοφοκλέους, αποφάσισαν να μην μπουν στον κόπο, που ίσως να σημάνει και ένα τέλος εποχής. Ο ΑΝΤ1 Ελλάδας δεν έχει μια ιδιαίτερη εορταστική εκπομπή που θα τους δώσει, άρα στην ουσία ο σταθμός των Λατσιών αποφάσισε συνειδητά να μην έχει τοπική παραγωγή, κόβοντας μια συνήθεια ετών. Στο Omega, δείχνει πως ήθελαν να κάνουν τοπική παραγωγή με την Αρτεμίου, αφού είχαν την επιλογή του Open, ενώ ΡΙΚ και Alpha μοιάζουν να κινούνται παραδοσιακά θεωρώντας αυτονόητο πως θα πρέπει να κάνουν εορταστική παραγωγή.

ΡΙΚ: ΑΣ ΚΡΑΤΗΣΟΥΝ ΟΙ ΧΟΡΟΙ, 21.15

Ξαναζώντας με την… Ελπίδα

Αφού δεν κατάφερε να βρεθεί σε τηλεοπτικά πάνελ από τις άπειρες προτάσεις που είχε, σύμφωνα με τα κυπριακά sites, η Ελπίδα Ιακωβίδου επιστρέφει στον… τόπο του εγκλήματος. Για να βρεθεί στο ΡΙΚ έπρεπε το πρωτοχρονιάτικο να περάσει από χίλια μύρια κύματα. Η Blue Cow που κάνει και το «Μην κάψεις την κουζίνα» πρότεινε την εκπομπή, με τον Αλέξανδρο Ταραμουντά παρουσιαστή (μαζί με το ραδιοφωνικό του ταίρι). Εντός ΡΙΚ, υπήρχαν ενστάσεις και φωνές πως έπρεπε να βάλουν κάποιον που κάνει ήδη ψυχαγωγική εκπομπή. Και έτσι έπεσε στο τραπέζι το όνομα της Ελπίδας που είναι έτσι κι αλλιώς στα τηλεοπτικά αζήτητα, αφού δεν κάνει εκπομπή σε κανένα κανάλι, με αποτέλεσμα να λειτουργήσει… πυροσβεστικά, αφενός σε αυτούς που αντιδρούσαν για τον Ταραμουντά και αφετέρου σε αυτούς που αντιδρούσαν για τους συνδυασμούς που προτάθηκαν με πρόσωπα εντός ΡΙΚ π.χ. Βασιλική Χατζηαδάμου και Αλεξία Καρακάννα ή Βασιλική και Κωστάκης Κωνσταντίνου. Ο Ταραμουντάς, ωστόσο, θα έχει λόγο στο πρόγραμμα, ως πουλέν του ιδρύματος αφού θα βρεθεί στο… κόκκινο χαλί καλωσορίζοντας τους καλεσμένους της βραδιάς.

Η βραδιά

Τι θα έχει η φετινή βραδιά παραμονής στο ίδρυμα; Μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό, παιχνίδια και σάτιρα, με τη συμμετοχή καταξιωμένων καλλιτεχνών: Στέλιος Διονυσίου, Λούκας Γιώρκας, Γιώργος Σταματάρης, Στέλλα Γεωργιάδου, Nικόλας Ντίμας, Μικαέλλα Χατζηεφραίμ, Στέφανος Πελεκανής και η εκπρόσωπός μας στη Εurovision 2026, Αντιγόνη Μπάξτον, είναι τα πρόσωπα στο τραγούδι. Η μετρ των σατιρικών εκπομπών σκηνοθέτιδα Αλεξία Μουταφίδου, έχει ρόλο στο πρόγραμμα, άρα έχουμε… ελπίδα για καλή σάτιρα με ένα δελτίο που θα κάνουν οι Γιώργος Ευαγόρου και Σταυριανή Κωνσταντίνου. Παρουσιαστές του ιδρύματος θα είναι στην εκπομπή, απουσιάζει όμως από το σετ η Βασιλική Χατζηαδάμου (όχι θα κάτσει να σκάσει), ενώ οι οι ΡΙΚάδες δεν κατάφεραν να μαζέψουν σύσσωμο το καστ από την «Τρικυμία».

ΣΙΓΜΑ

THE VOICE SPECIAL

Οι… διάσημες φωνές επιστρέφουν

Άκρως επιτυχημένο θεωρήθηκε το περσινό εγχείρημα του ΣΚΑΪ με το special επεισόδιο του «The voice», στο οποίο τραγούδησαν και γύρισαν ή όχι τις καρέκλες γνωστά πρόσωπα, γι’ αυτό και θα το επαναλάβουν και φέτος και φυσικά θα το δούμε στο Σίγμα. Ποιοι είναι οι 15; Από αθλητές θα είναι οι Ευαγγελία Πλατανιώτη, Δημοσθένης Ταμπάκος, Όλγα Βασδέκη, από παρουσιαστές οι Μαρία Αναστασοπούλου, Κώστας Τσουρός, Χρήστος Φερεντίνος, Δημήτρης Πανόπουλος, Φάνης Λαμπρόπουλος, Φώτης Σεργουλόπουλος, Δανάη Μπάρκα, Δάφνη Μπόκοτα, Βίκυ Καγιά, από ηθοποιούς οι Γρηγόρης Βαλτινός και Μιχάλης Μαρίνος, ενώ έκπληξη θα είναι η εμφάνιση της αστρολόγου Άσης Μπήλιου. Παρουσιάζει ο Γιώργος Καπουτζίδης ενώ coaches είναι οι Γιώργος Μαζωνάκης, Πάνος Μουζουράκης, Χρήστος Μάστορας και ο Κωστής Μαραβέγιας στη θέση της Έλενας Παπαρίζου.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΟΝ ALPHA, 21.00

Και φέτος παρέα με Καραντώνη

Βγάζουν τον μπελά από πάνω τους, αφού αναλαμβάνει εταιρεία παραγωγής ή κάτι άλλο; Πάντως ο Alpha παρότι έχει τη μετρ των shows Αριστοτέλους, επιλέγει για δεύτερη χρονιά να κάνει ρεβεγιόν με την Άντρη Καραντώνη. Οι φήμες λένε πως προτάθηκε στη Χριστιάνα αλλά το αρνήθηκε, αν και φέτος δεν υπήρχε αυτή η «κόντρα» μου κλέβεις τους καλεσμένους όπως πέρσι. Πάντως, άρνηση ή όχι η Χριστιάνα μοιάζει να έχει πλέον περιοριστεί στο απογευματινό και περιμένει και το στούντιο για να ξεκινήσει το «Sunday night». Είναι αυτά όμως αρκετά για να κρατήσουν την παρουσιάστρια στο κανάλι; Ας απαντήσουμε τη νέα χρονιά αυτή την ερώτηση και ας αρκεστούμε στο ότι η Καραντώνη ήρθε και έγινε a lister όνομα στο κανάλι των Λατσιών. Τώρα, στο εορταστικό, έχουν Κώστα Καραφώτη, ενώ θα τραγουδήσει και η Σοφία Πρώιμου. Το μόνο που αναφέρουν στο δελτίο Τύπου είναι πως θα υπάρχει αόρατος φακός (πρώτη φορά ξαναγίνεται τα τελευταία 70 χρόνια), ενώ θα υπάρχουν και φάρσες στην εκπομπή. Το κανάλι αναφέρει πως θα έχει 50+ καλεσμένους. Ανάμεσά τους, είναι οι ηθοποιοί από την «Μπέμπα», οι Λούης Πατασαλίδης και Pan, podcasters του καναλιού, όπως η Μαρία Ιωάννου, ηθοποιοί από τη «Γη της ελιάς», όπως ο Αλέξανδρος Μαρτίδης και ο Γιάννης Κρητικός, πολιτικοί όπως ο αντιπρόεδρος της ΔΗΠΑ Μαρίνος Κλεάνθους, ενώ από τις φωτός που στάλθηκαν είδαμε και τη σχολή χορού Σιακαλλή. Δεν είδαμε πουθενά τη Χριστιάνα Αριστοτέλους, αλλά μέλη του πάνελ της #justsaying.

ΕΡΤ WORLD

Παρέα με τον Μακεδόνα

Με την εκπομπή #Παρέα του Γιώργου Κουβαρά αλλάζει τον χρόνο η ΕΡΤ World, ενώ ο Κώστας Μακεδόνας είναι ο βασικός καλεσμένος. Τα μεσάνυχτα θα υπάρχει σύνδεση, όπως κάθε χρόνο με τον Δήμο Αθηναίων για την αλλαγή της χρονιάς. Στο πλατό της εκπομπής οι Κώστας Αποστολάκης, Ηλιάνα Γαϊτάνη, Χριστιάνα Γαλιάτσου, Μαρία Ηλιάκη, Άννα Κουτσαφτίκη, Φωτεινή Μπαξεβάνη, Τζένη Μελιτά, Ιεροκλής Μιχαηλίδης, Ματίνα Νικολάου, Φρόσω Ράλλη, Ταξιάρχης Χάνος, Σάννυ Χατζηαργύρη και Χάρης Χιώτης. Σε έκτακτη εμφάνιση, ο Γιώργος Μαργαρίτης δίνει τον δικό του τόνο στη γιορτή και αφιερώνει τραγούδια εκεί όπου χτυπά η καρδιά του απόδημου ελληνισμού. Λίγο πριν το τέλος της πρωτοχρονιάτικης εορταστικής εκπομπής ένα στιγμιότυπο ελληνικής παράδοσης από το συγκρότημα του Κώστα Μήτση.

ΑΝΤ1

Rouk zouk με… ρυθμό

Μετά από εννέα συνεχόμενα χρόνια από κυπριακές παραγωγές, ο ΑΝΤ1 αποφάσισε να μείνει εκτός παιχνιδιού. Τα χαμηλά ποσοστά που έπιανε το «Casa de Mikel», ειδικά την περασμένη χρονιά έβαλαν σε σκέψεις τους ανθρώπους του καναλιού που αποφάσισαν να μεταδώσουν κανονικά εορταστικό επεισόδιο του Σοφοκλέους την ημέρα του και να αφήσουν την παραμονή Πρωτοχρονιάς σε ό,τι έχει η Ελλάδα. Και δεν έχει και κάτι σημαντικό είναι η αλήθεια, αφού ο σταθμός θα έχει «Rouk zouk special» στις 21.00. Στο εορταστικό επεισόδιο, δίνουν το παρών τους η Καλλιόπη Χάσκα με τα «αδέλφια» της στη σειρά, Στάθη Κόϊκα και Τζόρτζια Κουβαράκη και μαζί τους, τον Μιχάλη Συριόπουλο. Στο Ρουκ Ζουκ special που θα μεταδοθεί στις 31 Δεκεμβρίου στον ΑΝΤ1, μετέχει, επίσης, η Δανάη Μιχαλάκη, η Γιολάντα Καλογεροπούλου, ο Αλέξανδρος Βάρθης και η Μελίνα Λεφαντζή. Από τις 22.40 μέχρι τα χαράματα θα μεταδοθούν τρεις back to back βραδιές του «Πέφτει η νύχτα με Ρυθμό». Θα ξεκινήσουν αρχικά με τους Ιουλία Καλλιμάνη και Στέλιο Ρόκκο που βρίσκονται για πρώτη φορά μαζί, ενώ ακολουθούν Κατερίνα Λιόλιου και Άντζελα Δημητρίου σε μια εκρηκτική συνύπαρξη! Τέλος θα δούμε και τον Νίκο Μακρόπουλο.

OMEGA

ΧΡΥΣΟΜΟΥΡΑ ΚΑΙ OMEGA ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ

Σάτιρα και διασκέδαση από την Αρτεμίου

Το εγχείρημα, πρώτα σατιρική εκπομπή μιας ώρας και μετά κέφι, τραγούδι και γλέντι το Omega αλλάζει τη χρονιά. Στις 21.10 θα ξεκινήσει η εκπομπή «Κυπριακά ΧρυσόΜουρα» που θα τα απονέμει η Χριστιάνα Αρτεμίου σε πολιτικούς και άλλους. Το Omega Channel παρουσιάζει την πιο ανατρεπτική, γρήγορη και ξεκαρδιστική ανασκόπηση της χρονιάς, μέσα από τη σπιρτόζικη ματιά της Χριστιάνας Αρτεμίου γιατί η παραμονή Πρωτοχρονιάς χρειάζεται μόνο ένα πράγμα, σάτιρα και γέλιο μέχρι δακρύων. Κι ενώ η Αμερική δίνει βραβεία αποτυχίας η Κύπρος δίνει βραβεία πραγματικότητας για όλα τα αλλοπρόσαλλα που ζήσαμε το 2025! Συμμετέχουν: Χριστιάνα Αρτεμίου, Ζωή Κυπριανού, Χάρης Αριστείδου, Μαριλένη Σταύρου, Νικόλας Κουρουζίδης, Μιχάλης Αναγιωτός.

Στις 22.00 έρχεται η Omega Πρωτοχρονιά με τη Χριστιάνα Αρτεμίου. Ετοιμαστείτε για μια εκρηκτική και άκρως απολαυστική βραδιά, γεμάτη χιούμορ, ανατροπές και στιγμές που θα συζητηθούν. Σε μια ατμόσφαιρα γεμάτη ενέργεια και εορταστική διάθεση, το «Omega Πρωτοχρονιά» υπόσχεται να γίνει το απόλυτο τηλεοπτικό πάρτι της παραμονής με αγαπημένους ηθοποιούς και πρόσωπα που έχουμε ξεχωρίσει και αγαπήσει. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και η παρουσία των δημάρχων μας, τους οποίους θα δούμε σε μια διαφορετική, πιο χαλαρή και ανθρώπινη εκδοχή. Τη μουσική διασκέδαση της πιο μαγικής νύχτας του χρόνου απογειώνει ο Χρήστος Μενιδιάτης, χαρίζοντας αγαπημένες επιτυχίες και ανεβαστικούς ρυθμούς, που θα σας βρουν να υποδέχεστε τη νέα χρονιά… χορεύοντας! Στο πλευρό του, ο Βαγγέλης Πρώιμος και η Μαρία Θεοδότου.